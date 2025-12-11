台南空軍出事！男軍官喝醉硬上男部屬 噁傳「謝謝配合」

台南的空軍配料件總庫日前爆出軍官喝茫後，竟然闖入男部屬的寢室性侵得逞，事後還傳「謝謝配合」的噁心簡訊，導致被害人身心受創哭訴向長官通報，而該男軍官的犯行也非第一次，全案判決近日出爐。

台南空軍配料件總庫發生男軍官性侵男部屬的醜聞。（圖為軍人健身畫面／中天新聞）

江姓現役軍人，在2023年5月底服役期間酒後失控，闖入男性部屬寢室性侵得逞。法院審理後認定江男從背後環抱被害人、搓弄下體並強制口交，造成被害人身心嚴重創傷，依強制性交罪判處3年10個月徒刑定讞。

根據判決書的內容，事發在2023年5月31日晚間10點51分左右，嫌犯江姓男軍官，當時在營區喝醉以後闖入一位男性部屬的寢室，熊抱、鹹豬手對方下體，還強迫對方「用嘴巴幫我」，事後還傳訊「謝謝配合」、「愛你」，導致被害人身心受創，向更高層長官通報，表示「我覺得很恐怖，有不想當兵的念頭」、「除非被命令留守值班，否則我不敢留在部隊過夜，即使返家也會因為有心理陰影而不敢關燈入睡」台南憲兵隊獲知後將全案移送台南地檢署偵辦，但在偵查過程中，江男於同年8月間退伍。

台南地院。 （圖／Googlemap）

江男出庭時對犯行完全否認，辯稱「我只是想去看他是否睡著了，想跟他鬧著玩」，只承認有擁抱對方，後來睡著了，「醒來後我就離開他的房間回我的寢室」，也開始胡亂辯解，凹說「隔天我發現他傳訊息給我，,為避免造成誤會才將先前傳送的『愛你』訊息收回」，不回應是否有傳送「謝謝配合」的訊息給對方。

不過被害人出庭時，泣訴江姓軍官開始性侵犯行時「我已清楚表達拒絕，至少推開他3次」、「江OO當晚傳送『愛你』、『謝謝配合』跟道歉等訊息，但在我來不及截圖前就又收回訊息」，「這並非江OO首次對我性騷擾，我曾在家庭群組跟家人抱怨此事，也告訴我媽媽『那位長官又來了』。」

加上有2名證人作證，表示有看到被害人事後哭訴跟情緒緊張的反應，法院審酌被害人證詞前後一致、具有可信度，「且被告犯後未能面對自己的過錯，也未對被害人所受傷害進行任何彌補」，全案一審判決近日出爐，江姓男軍官被判3年10個月徒刑，江男不服提上訴，全案一路到三審通通遭駁回定讞。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

