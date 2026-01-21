台南立委補選林飛帆戰郭信良？陳亭妃直言「不適任」：絕不會有「他」

民進黨台南市長日前初選結果出爐，由立委陳亭妃順利勝出，台南市議會民進黨團要求切割無黨籍前台南市議長郭信良；對此，陳亭妃今強調，郭信良從沒有參與這場選舉，保證台南立委補選絕不會有郭信良這個選項。

民進黨台南市長日前初選結果出爐，由立委陳亭妃順利勝出。（圖/《CNEWS匯流新聞網》提供）

陳亭妃今（21）日接受主持人《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪強調，郭信良從沒有參與這場選舉，且郭雖然基層實力深厚但不適合擔任立委，保證台南立委補選絕不會有郭信良這個選項。

外傳台南立委補選大戰將由國安會副秘書長林飛帆參選。（圖/資料照）

「這次選舉郭信良都沒參與。」陳亭妃指出，大家都想太多，一定是提名民進黨籍正副議長候選人，表示這部分她從來就不諱言，很清楚目標就是以民進黨為原則。但她也說，機制應該要討論，而不是突然拿出所謂的簽署書要她簽，「這應該是頭一招吧」，更何況事前都不知道有簽署書。

陳亭妃表示，昨日拜會完，很多媒體要訪問，但自己只有2個字「尊重」，且在這個時間點本來就需要有宣洩的管道，未來無論如何，大家就是同一艘船。

針對媒體人吳子嘉爆料，陳亭妃若未來選上台南市長空下的立委位置，補選大戰恐會由國安會副秘書長林飛帆對上郭信良，且若無意外應是郭贏。對此，陳亭妃說，該訊息出來時，自己就有打給吳子嘉，告訴吳應該不會有這個問題，畢竟每個人適合的位置真的也不一樣。她認為郭信良不適合擔任立委的角色，雖然郭信良基層實力深厚，但每個人有適合的角色，郭不適合立委，也不需要這麼辛苦。

