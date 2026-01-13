台南站旅客落軌當場死亡 高鐵：延誤逾30分鐘退費1成

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

高鐵1307車次今（13）日上午10時44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因衝撞列車而落軌事件，導致接續多班次列車延誤。對此，高鐵公司指出，今中午12時54分全線已恢復營運，該起事故屬非可歸責於高鐵公司，依旅客運送契約規定，延誤超過30分鐘之班次，將退還旅客實收票價10%。

高鐵1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞列車導致落軌不幸死亡。（示意圖／Unsplash）

高鐵1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞列車導致落軌不幸死亡，該列車台南到左營停駛，也造成接續部分列車延誤。事發當下，車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，全案已交由鐵路警察調查中。

廣告 廣告

高鐵公司指出，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，中午12時54分全線已恢復正常營運。另外針對因此相關事故造成行程延誤，高鐵公司表示，依照高鐵旅客運送契約，該事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價之10%。

高鐵公司強調，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，將耗資20.5億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

更多FTNN新聞網報導

老天爺開始收人！急診室OHCA接連不斷 醫護淚勸：生死兩相安需「先做好準備」

7.0強震劇烈搖晃！雙鐵深夜10班次延誤最多逾1小時 今全線恢復正常

高鐵6列車臨時停車！ 南港、雲林路段降速行駛

