台南童騎Ubike與法拉利超跑碰撞！家長恐面臨「天價維修費」曝光

台南市北區24日晚間發生小學生騎Ubike擦撞法拉利的事故。翻攝自台南大小事



台南11歲黃姓男童24日晚間騎Ubike與一輛法拉利488型超跑發生碰撞，黃童當場嚇傻，所幸僅有輕微擦傷未送醫，然而後續傳出，該款法拉利目前已經停產，售價高達1700至2200萬元，初估車損恐達數十萬元，且由於Ubike的保險無法涵蓋車損，黃童家長恐面臨鉅額賠償，目前事故原因仍在釐清中。

台南市北區海安路與文成三路的交叉口24日傍晚6點多，發生一起Ubike與法拉利跑超擦撞事故，根據警方調查，黃童騎乘Ubike左轉時與直行的法拉利超跑發生碰撞，導致雙方車輛均受損，超跑車頭底盤處出現些許刮痕，紅色烤漆也被刮花，所幸男童僅膝蓋與手肘有輕微擦傷，並無大礙。

據了解，超跑車主是44歲曾姓男子，車款則是2018年進口的法拉利488型號，售價高達1700至2200萬元，有車商分析，法拉利的保險桿若受損，僅是烤漆、校準和零件更換的費用就可能高達12萬元，若涉及其他部件修復，費用甚至可能達到60萬元。

目前警方已介入調查，釐清雙方的肇事責任，台南市交通局表示，Ubike的保險僅針對第三方人員受傷情形進行理賠，而車輛損壞則不在理賠範圍內，若確認肇事責任在男童身上，其家長恐需自掏腰包負擔修理費用，面臨鉅額賠償。

