台南競選看板減4成 多位議員稱把重心放在深耕地方

以往一下仁德交流道往市區方向走，選舉看板四處林立，但近期在民進黨台南市市長初選過後許多看板卻悄悄都下架，甚至許多看板都出現大字標示「廣告出租」。為此多位連任議員坦言，持續深耕地方、讓鄉親有感才是重點。

民進黨台南市議員郭鴻儀回應，「鴻儀是第3次參選民進黨市議員初選，個人看板部分會漸漸減少、減量，把所有精神放在地方服務。」

國民黨台南市議員擬參選人李佳蓉表示，「會選擇在過年前掛上看板，是希望說我們有一些外地回來家鄉過年的學子，藉此提升佳蓉的知名度。」

相較於老將參選，目前許多曝光看板大多是第一次參選的新人需要搶曝光、加深選民印象。不過民眾認為，相較於大量曝光，更看重選民服務是否落實。

台南市民認為，「選民會選一個市議員或一個政治人物，不會因為他的看板，我覺得應該是他實際做什麼。」

台南市民表示，「我覺得我更重視的是，他真的有去親身接觸到這個人做事吧。」

對此也有廣告業者透露，今（2026）年競選看板數量比以往少4成，除了民進黨初選時程提早有關，加上年節期間廠商收件有限，大規模看板製作多半得等年後，同時政府近來加強取締違規、老舊或結構不安全的看板，也對數量產生影響。

廣告看板業者潘小姐指出，「像現在法規比較嚴格，然後限制尺寸和位置，候選人還沒決定前你說租看板比較少。」

儘管目前整體看板數量較以往減少，但隨著議員參選登記期限後，各陣營參選人將持續展開競選活動，屆時應該還會有一波競選活動高潮。