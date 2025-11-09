台南第三屆麻將王爭霸戰熱鬧登場 劉炳宏奪冠展現動腦實力

第三屆麻將王爭霸戰昨天在東區成大棋牌休閒館登場，六十四位麻將高手分桌廝殺。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

打麻將能上電視，還能預防老人癡呆。台南市中區體育會主辦「第三屆麻將王爭霸戰」九日在東區成大棋牌休閒館熱鬧登場，吸引來自各地的麻將好手六十四人齊聚一堂，角逐「麻將王」榮耀，比賽結果由麻將高手劉炳宏奪冠。

動手又動腦的麻將已列入「運動競技」項目，這項比賽獲市議會議長邱莉莉、市議員李中岑、蔡宗豪、曾之婕、台南市婦女會理事長童小芸共同贊助禮品。中區體育會理事長歐陽美金致詞表示，麻將不僅是娛樂，更是腦力運動。透過舉辦這項比賽，希望促進社區互動，讓全民運動更貼近生活。

廣告 廣告

比賽過程全場掌聲與歡笑聲未曾中斷，吃碰聲此起彼落，非常熱鬧。台南市中區體育會創會六十二年，長期致力於推廣各項全民運動，連三年舉辦的「麻將王爭霸戰」，正是體育會以創新思維結合傳統文化，推廣全民參與的休閒運動項目之一。

麻將高王劉炳宏（中著黃衣）勇奪今年麻將王頭銜。（記者陳俊文攝）

現場分多桌捉「四」廝殺，還安排豐富的獎品與精彩的抽獎活動，讓參賽者在輕鬆競賽之餘，也能感受中區體育會推動健康休閒文化的用心。

麻將比賽「以牌會友」，推廣「運動不分形式、健康人人可及」的理念。經過一天的廝殺，由劉炳宏獲得麻將王頭銜，二至四名分別是蔡易哲、郭剛機、葉忠琦，五至八名為黃瀞儀、翁瑋澤、曾珮瑜、古修銘。