台南第三掩埋場20公尺高垃圾山起火燃燒 安南區列空品提醒
台南市安南區安清路三段、往焚化爐左側的第三掩埋場，今（30）晚傳出火勢，消防在晚間7點48分獲報後，出動人車前往支援，並派出怪手開挖同時灌水滅火，燃燒垃圾堆約20公尺高。目前未傳出有人員傷亡，安南區列為「空品提醒區」。
台南安南城西二期掩埋場今晚發生火警，現場火勢猛烈冒出大量濃煙，相關單位已派出重型機具前往火場，開挖悶燒區域，並持續控制火勢。
台南市環保局指出，燃燒區域為生活垃圾暫置區，並無石綿瓦堆置，消防隊已馬上開闢防火線避免延燒，石棉瓦堆置區在三期掩埋場、並無波及。
台南市環保局提醒，目前風向為北北東風，可能影響空氣品質範圍為「安南區」，提醒位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出請戴口罩做好自我防護。
台南第三掩埋場夜間大火。圖／台視新聞
責任編輯／洪季謙
