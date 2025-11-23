台南第一個締盟日本城市 仙台市長郡和子首度率團來訪





仙台市是台南在日本的第一個締盟城市，至2026年1月雙方締盟將滿20年，今（23）日仙台市長郡和子特與仙台市議會野田讓議長連袂率團拜會黃偉哲市長，此次是郡和子市長上任後首次率團來訪。兩市並於昨日辦理仙台觀光講座及美食分享會，向台南市民介紹最資深的日本友誼市。

黃偉哲表示，今年6月他率團赴仙台參加締盟20週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，當時受到仙台市的熱烈歡迎，如今在台南見到老朋友們感到格外親切，非常感謝仙台市用心經營交流。兩市20年來即便遭逢天災也都相互扶持，仙台市今年也捐款協助7月丹娜絲風災災後重建，他除了代表全體台南市民致上深深謝意，也頒發感謝狀。

仙台市長郡和子表示，很榮幸在仙台與台南締盟20週年的時刻到訪台南，本次仙台前來參加大台南國際旅展，同時也帶來仙台觀光講座和美食分享，希望讓台南市民能更加認識仙台。郡和子市長也特別感謝黃市長撥冗前往仙台旅展攤位給予支持，她感到非常高興。郡和子市長也感謝台南在東日本大震災時予以協助，期許在20週年的基礎上，兩市的友好關係綿延不絕。

仙台市野田讓議長表示，在東日本大震災時台南市給予仙台許多支援，因此仙台市議會在風災後即發起募款，希望能幫助台南災後重建。很高興和台南一起迎接兩市締盟20週年紀念，期待未來30年、40年，兩市的交流及友情可以持續延續下去。

仙台市為日本東北地區第一大城與政經文化中心，與台南因「七夕」結緣，雙方於2006年1月締結友誼市。仙台參加大台南國際旅展多年，此次南市府特安排於旅展期間，邀請仙台市派遣講師來與市民互動、介紹仙台。

