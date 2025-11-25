台南第18例登革熱境外移入 印尼女子高雄入境確診

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府衛生局今天公布台南市出現今年第18例登革熱境外移入病例，個案是30多歲印尼籍女子，23日入境高雄小港機場時身體不適，快篩陽性通報確診。

衛生局今天指出，這名印尼籍女子23日上午從高雄小港機場入境，準備前往台南市安南區長安里擔任看護，卻因身體不適接受機場檢疫站快篩登革熱陽性通報，同天實驗室檢驗確診；她離開機場後到台南、立即就醫住院治療，未進入社區。

台南市防疫團隊獲報後，已完成衛教關懷和居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。

疾病管制署登革熱疫情資料顯示，東南亞國家近期登革熱疫情嚴峻，有上升或高於近年同期趨勢，截至今天，國內登革熱本土病例29例，境外移入病例236例，境外感染源以越南、印尼、菲律賓及泰國為主。（編輯：謝雅竹）1141125