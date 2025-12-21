台南築角15年 社區展現營造韌性獲肯定

台南築角計畫邁入第15年，社區與青年團隊投入社區營造，展現韌性與行動力，今舉行成果展，台南市長黃偉哲頒獎肯定，期許持續激盪創意、展現能量。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕台南築角計畫邁入第15年，社區與青年團隊投入社區營造，展現韌性與行動力，今舉行成果展，台南市長黃偉哲頒獎肯定，期許持續激盪創意、展現能量。

今年多次受到颱風、豪雨與突發性災害影響，許多社區場域遭受損害、工期被迫延誤，然各地社區夥伴與學生團隊並未因此退縮，反而在風災後第一時間投入修復、紀錄、協助長者整理環境，展現出超越課程與專案的深厚連結，不僅讓作品得以如期呈現，更具體說明築角計畫的深層意義，培養能實際面對挑戰、承擔社會責任的公民。

台南築角創意營造計畫今舉辦2025年成果展暨頒獎典禮，黃偉哲肯定12組提案團隊與社區夥伴，也感謝來自各大專院校與社區營造團體多年來的投入與努力。台南築角創意營造計畫自賴清德總統擔任台南市長期間規劃推動至今，歷經多年累積與深化，已發展成結合地方創意、公共參與與社區實踐的重要平台，不僅為城市角落注入新風貌，也培育青年投入公共事務的實作能力。

今年度有來自淡江、銘傳、南華、文化、靜宜、逢甲、台中科大、南臺科大、南應大及高雄大學等10所學校50多位大專院校青年的參與，社區團體也踴躍投入，包括左鎮公舘、新營姑爺、後壁崁頂、鹽水後宅、官田官田，將軍將軍、南市龍鳳運動休閒發展協會及南市簡單生活文化推廣協會等；進階型駐村計畫則有新營大宏、後壁新東、東區後甲及山頂那間文史發展工作室等，共計今年12處營造點。

