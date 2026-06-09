台南紙錢堆積如山 集中燒慢半拍

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台南市紙錢集中燒政策出現「大延遲」！市議員林燕祝9日指出，今年從春節走春到清明掃墓的龐大紙錢，至今仍大量囤積在安南區城西焚化爐，現場紙錢堆積如山。市府環保局不諱言，紙錢數量太大才延遲焚燒，未來除將持續推動紙錢減量外，也將在各區設置環保金爐分散去化。

林燕祝表示，今年清明期間紙錢堆置量高達350噸，雖然台南擁有全台首座「淨圓滿」紙錢專用爐，但即使24小時不間斷連續操作，每天最高去化量也僅14噸，光是消化清明節的囤積量就要耗時2個月以上。

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「敬神、祭祖、好兄弟的紙錢全混在一起，成何體統？」林燕祝表示，全市去年紙錢集中燒總量高達1880噸，其中寺廟占59％、公私立納骨塔占28％，並以春節、清明、中元為大宗。眼看中元普度又將至，她要求市府必須將神明與祖先的紙錢「分流」焚燒，並加速推動各區納骨塔自建環保金爐，必要時應動用殯葬作業基金協助。

市長黃偉哲也認同金紙、銀紙分開燒；至於是否動支殯葬基金增建金爐，將研議評估。副市長兼民政局代理局長姜淋煌則說，南山公墓殯葬專區已規畫增設環保金爐，永康及安定也已設置，後續將依各區需求研議設置。

環保局強調，「淨圓滿」紙錢專爐從民國108年啟用至今年3月底，已累計處理約1萬510噸紙錢。其中，115年清明期間紙錢清運量373噸，更首度在全市34個行政區、64處公墓辦理集中收運，共集運1.2噸紙錢。未來將持續推動紙錢減量，宣導使用大面額紙錢、足百紙錢、以功代金及集中燒等措施。

林燕祝還說，大批民眾在撿骨晉塔時，常因骨灰甕容量限制，無法將火化後的遺骸全數裝入。原以為未入甕的遺骸會獲得妥善處置，但市府竟將其視為廢棄物，直接交由環保局載往城西焚化廠棄置，明顯不尊重先人。姜淋煌回應，將強力要求禮儀社「撿乾淨」，剩餘遺骸也會集中植葬或貯存。