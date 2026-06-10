台南紙錢大塞車！清明節至今350噸燒不完 祖先託夢沒入帳

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台南紙錢集中燒引發「陰間塞車」，清明至今350噸燒不完，議員虧市長「祖先恐託夢」。同時更踢爆骨灰因甕太小裝不下的殯葬亂象，讓先人身後事頻頻卡關。

台南市紙錢集中燒面臨嚴重「塞車」，高達350噸的紙錢堆積如山，連蓮花座都被壓到變形。（圖／翻攝畫面）

台南市推行20年的紙錢集中燒環保政策面臨消化不良窘境。市議員林燕祝昨（9日）總質詢踢爆，春節到清明累積的龐大紙錢，至今仍囤積在城西焚化爐。現場紙錢堆積如山直達天花板，不僅結上蜘蛛網，連精美蓮花座都被壓變形，戶外棚架更是堆滿無處安放的「孝心」。

林燕祝指出，今年清明期間紙錢堆置量突破350噸。雖然台南有專用1、2號爐，但24小時運轉每天最多僅能燒14噸，消化清明節的量就要逾2個月。敬神、祭祖和好兄弟的紙錢全混在一起，長時間堆壓讓信眾孝心無法「即時入帳」。去年度集中焚燒量高達1880噸，眼看中元普渡將至，前期紙錢卻還沒燒完。

廣告 廣告

林燕祝指出，今年清明期間紙錢堆置量突破350噸，雖然台南有專用1、2號爐，但24小時運轉每天最多僅能燒14噸，消化清明節的量就要逾2個月。（圖／翻攝畫面）

除了紙錢大塞車，林燕祝更揭露一樁令人痛心的殯葬亂象。台南市立南區、新營與柳營3處殯葬管理所，去年度共火化17878具大體，今年1至5月底也已達7119具。但民眾在撿骨晉塔時，常因骨灰甕容量限制，無法將火化後的骨灰遺骸全數裝入，讓家屬相當不捨與無奈。

面對這場「陰間通膨」與殯葬配套危機，副市長姜淋煌表示，南山公墓殯葬專區會再增設環保金爐擴充量能。環保局長許仁澤坦言集中燒數量太龐大，未來將評估推動大宮廟自建環保爐，兼顧環保與信仰。至於骨灰裝不下的問題，也凸顯市府在殯葬設施與配套規劃上，亟需進一步檢討改善。

議員林燕祝不僅擔憂紙錢燒不完會讓祖先收不到錢，更踢爆火化後骨灰裝不進甕裡的殯葬亂象。（圖／翻攝畫面）

更多中天新聞網報導

師徒聯手！李佳蓉登記參選台南市議員 林燕祝陪同盼一起當選

影/台南小六女童遭母同居人侵犯5年！ 社會局啟動心理輔導機制

台南小一生遭學長霸凌「逼吞3公分磁鐵」 補習班竟無畫面