台南累計交通死亡人最多 但已有改善

交通部公布今年前八月各縣市交通事故統計，台南市自四月以來每月交通死亡人已逐漸少，但累計仍以二一三人死亡為各縣市最多。 （記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

交通部十二日公布今年前八月各縣市交通事故統計，台南市仍以二一三人死亡為各縣市最多，交通部指出，四月以後台南市交通死亡人數已逐月遞減，但尚未達交通部設定之的年減百分之七的目標。

交通部指出，前八月交通死亡人數達一八一九人，其中以台南市的二一三人為最多，較去年同期增加三十一人，較前年同期也增加二十一人，高雄市車禍死亡為一九七人，是死亡人數第二多縣市，新北市一七三人死亡再居次，台中市今年前八月死亡人數則有一七二人。

廣告 廣告

對台南市交通死亡人數偏高，交通部指出，日前已對台南市所有死亡事故逐案現場勘查，交通部與台南市政府彙整事故類型與肇因特性，提供道安會報強化對應的宣導，並改善高風險路段，推動路口安全計畫及校園周邊道路優化工程，加強高風險族群的守法與安全意識等作業，已獲得初步效果。

台南市交通死亡人數自四月份起已逐月降低。（交通部提供）

交通部路政及道安司長吳東凌表示，台南市交通死亡人數今年四月最多，其後逐月下降，八月份交通死亡人數已減半為二十人，但因前期死亡人數太多，使累計人數仍居高不下。

陳彥伯表示，今年前八個月機車事故、高齡者、酒駕、兒少死亡人數，都較一一三年與一一二年同期減少，但行人死亡部份，前八月二二七人，雖較去年同期減少二人，但較一一二年多了五人。吳東凌指出，以行人死亡最多的台中市分析，百分之四十三的事故發生於路口，百分之五十七的事故發生於路段，顯示行人違規佔了行人死亡事故不少比例。

吳東凌表示，行人死亡事故發生時段，多在清晨六時至八時、上午八時至十時、傍晚四時至六時，其中六十五歲以上高齡者占百分之七十三。