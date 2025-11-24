台南經典自行車賽發生事故 15歲選手遭後車撞重傷

台南山區二十三日舉辦自行車賽，發生十五歲騎士疑似與其他選手擦撞，遭後方轎車撞擊受傷。（民眾提供）

記者盧萍珊/左鎮報導

台南山區二十三日有場民間公司舉辦的經典公路自行車賽，比賽過程中有名十五歲黃姓騎士行經左鎮路段時，疑不慎與其他選手擦撞，摔落內側車道，遭後方轎車撞擊傷勢嚴重，目前仍在成大醫院加護病房救治，肇事原因正由警方調查中。

這樁案件發生在二十三日上午七時，地點在台二十線二十五公里彎道處，消防分隊接獲報案立刻趕往處理，傷者緊急送往安南醫院救治，再轉成大，持續觀察中。

處理的新化警分局初步了解，黃姓騎士原本騎在外側車道，當時疑似不慎與同向的其他選手擦撞，人、車倒地於內側車道，後方俞姓民眾駕駛的自小客車疑似輾過騎士，釀成嚴重的交通事故。

這項自行車賽事已邁入第七屆，從龍崎出發，經關廟、新化、左鎮、玉井到南化，全長七十八公里，今年吸引一千八百人參加。