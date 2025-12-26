台南綠初選內參民調「林俊憲緊咬」 謝寒冰曝賴心思：謝龍介會很高興

2026地方選舉邁入倒數計時，外界關注台南市長人選，民進黨內部初選以立委林俊憲、陳亭妃積極爭取黨內初選民調出線。據一份最新民調顯示，對上藍委謝龍介，林的支持度已追近至51.5%，陳的支持度則為54.1％。對此，資深媒體人謝寒冰則分析指，若自己是謝龍介，看到這份民調結果反而會高興。

根據《鏡報》25日公布綠營內參民調，結果顯示，該民調經過加權後，若陳亭妃比國民黨立委謝龍介，前者支持度54.1%，後者則為25.3%；另林俊憲對上謝龍介，林支持度是51.5%，謝支持度是28.8%；顯示二名綠委均大幅領先謝龍介，而雙方差距僅在3個百分點之內。

對此，謝寒冰25日在節目《新聞大白話》中指出，不管是所謂內參民調或是其他民調，對賴清德來講就是穩，因為林俊憲的後勢看漲大幅上揚，雖然林現在還沒有拚過陳亭妃，可是至少大幅領先謝龍介，「對賴清德來講這樣就夠了，因為只要會贏過民黨就好，提名誰都可以。」

「所以如果我是謝龍介，我看到這個民調會很高興，」謝寒冰語鋒一轉認為，因為這樣會大幅增強林俊憲出現的可能性，認為謝龍介也會樂觀其成。

另談及民進黨高雄市長初選，綠委賴瑞隆上周也同步大量發送近80萬通語音電話，向高雄選民說明並為日前捲入兒子校園霸凌爭議致歉，謝寒冰則認為，本來可能很多南部人平常沒有在看電視、也不太上網，根本不知道賴瑞隆發生這件事，直言賴此舉是在廣為周知、深怕別人不知道。

