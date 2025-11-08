台南綠憲妃大戰 藍雙雄相爭、基層盼初選
2026台南市長選舉未演先轟動，藍綠內部各自競爭激烈。民進黨初選2人對決態勢明顯，立委林俊憲今（8日）將成立安南區後援會；陳亭妃強調台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。至於藍營，也有立委謝龍介與前立委陳以信相爭，基層盼初選定輸贏。
台南長久以來都是民進黨的天下，尤其還是賴清德總統的本命區，因此2026年台南市長選舉，民進黨有不能輸的壓力。賴清德嫡系的林俊憲獲23名市議員支持，在各區成立後援會及服務處，每一區都有後援會在運作，且將陸續舉辦成立大會。
陳亭妃2018年黨內初選敗給現任市長黃偉哲後，加強全市經營，她表示多年來維持全區後援會運作，每天見到她的選民超過1萬人。不過，她在地方評價不一，綠營市議員的支持受到考驗。
綠營民調方面，林俊憲一直質疑藍白介入綠營初選，許多民調都看出有跡可循；尤其民眾黨支持民進黨立委林岱樺選高雄市長，等於昭告天下來搗亂的；陳亭妃則認為，她才是藍白最不想看到的對手，只要強大自己的實力，就不怕藍白挑戰。
國民黨方面，前立委陳以信宣布參選台南市長後，馬上推出安平港設摩天輪、台南機場開放兩岸直飛等政見，希望黨中央辦初選取代徵召，此訴求獲台南市議會總召蔡育輝支持；藍營基層認為，不管誰獲提名，都要團結挑戰這個「不可能的任務」。
至於一直被視為國民黨「光復台南」最佳人選的不分區立委謝龍介，則是把矛頭對準敵營。謝龍介強調「我的對手就是賴清德！」雖然各項民調一直將他與陳亭妃、林俊憲互比，但台南市長選舉，他其實是與賴清德對決，因為賴「寧可失去高雄，也不能失去台南」，無論民進黨最後提名誰，背後都代表著賴清德的勢力；謝龍介還強調，民進黨執政台南已經32年，「抽屜、衣櫃、床鋪都要清一清」，他一定「讓台南重拾清廉與活力」。
延伸閱讀
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風各國路徑出爐 吳德榮：下週慎防暴風、致災雨
又強又大的怪物！鳳凰颱風恐襲台 專家：被掃到後果慘烈
其他人也在看
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新...華視 ・ 1 天前
陳亭妃：不會脫黨 以行動政府打造有感台南
陳亭妃推行動政府打造有感台南，面對市長初選，強調不會脫黨。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
陳亭妃專訪：從女性視角看台南 「市長在哪裡，政府就在哪裡」的行動政治學
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導「我希望用我的聲音、用熱忱，去感動每一個人。」這是民進黨立委陳亭妃在《筱君台灣PLUS》節目裡的開場語。節目主持人廖筱君...FTNN新聞網 ・ 1 天前
徐巧芯酸「背骨仔」 高揚凱反擊：鄭麗文呢
[NOWnews今日新聞]民進黨籍的台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱，近日與國民黨立委徐巧芯爆發口水戰，徐巧芯質疑高揚凱「由藍轉綠」是「背骨仔」，高揚凱則反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2028若變天 確保交接為首務
本次台灣首場「和平推」的想定中，大背景為非綠陣營贏得2028年總統大選、立院也是非綠陣營過半，但截至520交接前，美中台三邊關係仍有許多意料不到的突發「黑天鵝」和蓄積已久但為人所忽視的「灰犀牛」事件，需各方施策謀求穩控降級。從勝選陣營的角度論，確保520政權交接順利舉行，是漫長的4個月過渡期中的首務。中時新聞網 ・ 1 天前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉...華視 ・ 1 天前
「憲妃對決」開打 林俊憲、陳亭妃12日登記初選爭取台南市長提名
2026地方縣市長選戰提前開跑，其中最受矚目的莫過於南部綠營大本營，高雄與台南兩地選情。向來焦點落在藍綠對決的選戰，但是此次民進黨台南市長初選就已火藥味十足。綠營支持者憂心，若黨內協調未果、出現分裂或脫黨參選情況，恐影響整體選情，讓國民黨有機可乘。目前民進黨...CTWANT ・ 14 小時前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 1 天前
蔡英文蕭美琴拚外交 藍卻急舔共？邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文
副總統蕭美琴、前總統蔡英文替台灣在世界拚外交，反觀國民黨主席鄭麗文卻公開追思共諜！民進黨立委邱議瑩今（9）日說，國民黨立委柯志恩擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯選擇一起唱和中共路線已是事實，支持柯就是投給鄭。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
蔡蕭外交接力、鄭麗文追思匪諜 邱議瑩批：支持柯志恩就是支持鄭麗文路線
[Newtalk新聞] 高雄市立法委員邱議瑩今(9)日發文指出，前總統蔡英文啟程前往柏林自由會議，持續推動民主外交；蕭美琴以台灣副總統身份，首次在歐洲議會發表演說。然而，同一時間，鄭麗文卻出席活動，追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。邱議瑩表示，這三件事可看出，短短一週台灣兩條路線分明，一條與世界同行，一條向威權致敬，台灣該走往什麼方向？這是最清晰的價值對照。 邱議瑩批評，國民黨唱和中共極權、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實。邱議瑩強調，支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線，呼籲民眾，台灣的未來需要明確選邊站。查看原文更多Newtalk新聞報導中國軍事專家狂言「福建艦母港應設台灣」 學者怒批「赤裸侵略宣言」鄭麗文出席追思共諜吳石 矢板明夫批「踐踏自由陣營的記憶」新頭殼 ・ 21 小時前
怒斥鄭麗文追思匪諜！邱議瑩：支持柯志恩就是支持鄭麗文路線
立委邱議瑩今（9）日PO文指出，前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴致力為台灣民主發聲同時，「國民黨主席鄭麗文卻在追思匪諜」，「支持柯志恩、就是支持鄭麗文」。邱議瑩表示，前總統蔡英文啟程前往德國柏林自由會議，持續推動民主外交，副總統蕭美琴則創下首次有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說；然而同一時間，國民黨主自由時報 ・ 21 小時前
鄭麗文祭共諜吳石挨批唱和中共 邱議瑩：支持柯志恩就是「挺鄭」
即時中心／温芸萱報導國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代共諜吳石，引爆政治爭議。對此，民進黨高雄市立委邱議瑩今（9）日批評，同時期前總統蔡英文赴柏林推動民主外交、副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，形成強烈對比。邱議瑩表示，國民黨唱和中共、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩出任鄭麗文任命的高雄市黨部主委，「支持柯志恩就是支持鄭麗文的親中路線」。民視 ・ 21 小時前
畢竟是死忠的！美政府關門破紀錄 僅25％川粉覺得受影響
隨著美國政府關門即將邁入第40天，一項最新民調顯示，美國民眾對於政府停擺應歸咎於誰的看法兩極，而有將近一半的民主黨支持者認為，自己受到政府停擺的直接影響，僅25%共和黨支持者持同樣看法。太報 ・ 19 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 17 小時前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 10 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 16 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 21 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 20 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前