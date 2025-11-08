台南綠憲妃大戰 藍雙雄相爭、基層盼初選

2026台南市長選舉未演先轟動，藍綠內部各自競爭激烈。民進黨初選2人對決態勢明顯，立委林俊憲今（8日）將成立安南區後援會；陳亭妃強調台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。至於藍營，也有立委謝龍介與前立委陳以信相爭，基層盼初選定輸贏。

台南市長選舉未演先轟動，民進黨內有林俊憲（左）、陳亭妃（中）相爭；外有國民黨熱門人選之一的謝龍介實力堅強。（合成圖／中天新聞）

台南長久以來都是民進黨的天下，尤其還是賴清德總統的本命區，因此2026年台南市長選舉，民進黨有不能輸的壓力。賴清德嫡系的林俊憲獲23名市議員支持，在各區成立後援會及服務處，每一區都有後援會在運作，且將陸續舉辦成立大會。

陳亭妃2018年黨內初選敗給現任市長黃偉哲後，加強全市經營，她表示多年來維持全區後援會運作，每天見到她的選民超過1萬人。不過，她在地方評價不一，綠營市議員的支持受到考驗。

綠營民調方面，林俊憲一直質疑藍白介入綠營初選，許多民調都看出有跡可循；尤其民眾黨支持民進黨立委林岱樺選高雄市長，等於昭告天下來搗亂的；陳亭妃則認為，她才是藍白最不想看到的對手，只要強大自己的實力，就不怕藍白挑戰。

國民黨前立委陳以信宣布參選台南市長選舉後，地方掀起一陣旋風。（翻攝自陳以信臉書）

國民黨方面，前立委陳以信宣布參選台南市長後，馬上推出安平港設摩天輪、台南機場開放兩岸直飛等政見，希望黨中央辦初選取代徵召，此訴求獲台南市議會總召蔡育輝支持；藍營基層認為，不管誰獲提名，都要團結挑戰這個「不可能的任務」。

至於一直被視為國民黨「光復台南」最佳人選的不分區立委謝龍介，則是把矛頭對準敵營。謝龍介強調「我的對手就是賴清德！」雖然各項民調一直將他與陳亭妃、林俊憲互比，但台南市長選舉，他其實是與賴清德對決，因為賴「寧可失去高雄，也不能失去台南」，無論民進黨最後提名誰，背後都代表著賴清德的勢力；謝龍介還強調，民進黨執政台南已經32年，「抽屜、衣櫃、床鋪都要清一清」，他一定「讓台南重拾清廉與活力」。

