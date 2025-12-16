台南綠營初選倒數 陳唐山拍片力挺林俊憲：唯一支持

立委林俊憲16日公布前台南縣長陳唐山公開呼籲市民「唯一支持林俊憲」的影片。（洪榮志攝）

距離民進黨台南市長初選民調時間已不到一個月，繼立委陳亭妃獲前總統陳水扁專訪力挺後，立委林俊憲16日也公布前台南縣長陳唐山公開呼籲市民「唯一支持林俊憲」的影片。林俊憲表示，很榮幸獲得老縣長的推薦，在對談中兩人也認同彼此的政策理念，期許未來能夠傳承老縣長的精神，讓台南在科技與社會福利上更進步。

陳亭妃陣營回應，每一位政治前輩都是我們共同的資產，在最後關鍵的時刻，我們一定要更加努力一步一腳印找回人民的感動，重新找回人民信任的力量，守住2026的台南，才能作為2028賴清德總統連任的最佳底氣。

林俊憲指出，他與陳唐山熟識超過30年，人生政治起步的第一次選舉，他就受到陳唐山的幫忙。過往兩人都有在美國打拚的經驗，陳唐山以前在美國擔任過世台會會長、世界台灣同鄉會會長，也成立FAPA（台灣人公共事務協會）；最重要的是《台灣關係法》就是陳唐山跟彭明敏、蔡同榮向美國議員遊說爭取而來，這部法律也在台美斷交後，奠定台灣安全最重要的基礎。

林俊憲認為，陳唐山在1993年當選台南縣長時，也是第一位民進黨籍的台南首長。陳唐山爭取縣長連任時，更創下65％得票率，這個紀錄後來由前台南市長賴清德於連任時突破。陳唐山在任期間成功爭取南科、推動社會福利、拓寬農產輸出入道路，奠定台南往後發展的基礎，至今仍是許多人懷念的老縣長。

當兩人談起南科發展時，陳唐山有感而發說，當年台南縣的產業大多是農業，年輕一輩常找不到工作，正好當時新竹科學園區已經飽和，他認為機會來了，台南需要一個大改變，於是大力爭取南科設址新市，才有今天年產值超過2.2兆元的輝煌成就。

陳唐山也提到，做一個縣市首長，必須為城市帶來改變，他在林俊憲身上有嗅到味道，未來若由他擔任市長，台南將不只是「台灣的台南」，更可成為「世界的台南」。林俊憲也回應，未來會持續推動台南捷運往溪北延伸，以及跨曾文溪橋梁與道路興建，讓南科效益可以外溢溪北，帶動更多投資與就業。

林俊憲還提起，他在規畫台南的社福政策時，常受到老縣長的啟發，因為陳唐山曾率全國之先，每月發放老人年金，這個政策後來成為國家重要的社福措施，他也希望秉持老縣長的精神，未來若能進入市府，將推動老人免費接種皮蛇疫苗、孕婦搭計程車30趟補助、學生一周喝兩次牛奶免費等福利政策。

最後，陳唐山強調，做為首長最重要的是「性格」，台南人要的是確確實實、當選後一定會執行選前承諾的正派人物，因此呼籲台南人一定要把這張票「蓋得對」，電話民調唯一支持林俊憲，讓林俊憲接棒，才是台南人的福氣。林俊憲也感謝老縣長的推薦與肯定，未來必定繼續打拚，爭取市民的認同。

副議長林志展也認為，身為原台南縣人，看到陳唐山的影片格外感動，也感謝陳唐山當初積極爭取南科，善化、新市區才有今天這番榮景，相信有陳唐山及賴清德兩位前後任縣市長的加持，林俊憲一定可以順利傳承民主進步的價值。

