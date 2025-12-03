台南綠營初選爆口水戰！陳亭妃拋「科技三軸」 林俊憲譏諷：複製貼上

台南市長參選人、綠委陳亭妃今日再公布規畫多年的「科技三軸」產業藍圖，提出推動後壁花卉產業園區農業生技升級、南科園區高科技產業以及是沙崙綠能科學城等三項產業政見。(陳亭妃提供)

民進黨台南市長初選白熱化，其中市長參選人、綠委陳亭妃今日再公布規畫多年的「科技三軸」產業藍圖，提出推動後壁花卉產業園區農業生技升級、南科園區高科技產業以及是沙崙綠能科學城等三項產業政見；不過主要對手的市長參選人、綠委林俊憲則譏諷其陳亭妃的政見都是複製貼上，稱其自曝其短。

陳亭妃今日舉辦政見發表記者會，發表她的政見架構為「1、2、3、4、5、6、7」，其中「1」就是一個大台南，「2」象徵發展溪北與溪南特色，「3」就是她極力推動的「科技三軸」；後壁的花卉產業園區代表市農業生物科技、南科園區的高科技半導體、沙崙的綠能科技與AI科技，三軸本身都是亮點，但真正決定城市能不能跳躍成長的，是如何把亮點串成一條具有國家戰略高度的科技動脈。

不過林俊憲打蛇隨棍上，批陳亭妃的政見都是拿8年前的複製貼上；他表示，陳亭妃所謂的政策白皮書，竟然在網路完全找不到，不知道這是否是一個空有的名詞，但其中的陳亭妃關心多年的台南市的蘭花園區卻一事無成、進度為0，是直到自己特別跟總統討論、請託，並爭取相關預算、位階提升。

林俊憲更稱，當初初選政見發表會，陳亭妃拒絕納入提問環節進行回應，但應該要有提問而非照稿念，選民才能比較候選人到底是真材實料還是空心草包，讓選民可以來做比較、做綜合的衡量，讓市民來了解哪位候選人才是最好的一個市長。

他也提到，賴總統希望可以提一個最強的候選人，而不是靠國民黨介入民進黨初選、灌民調數字，國民黨的操作者是希望介入民進黨初選，讓民進黨提一個看起來初選會贏，但是絕對會輸掉大選的人選。

