台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線

民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。

陳亭妃承諾「不會幫國民黨候選人站台」。（圖／中天新聞）

針對雙方互動情形，挺憲派的台南市議會民進黨團總召李宗翰表示，目前黨團與陳亭妃之間的節奏尚未完全吻合，所謂的「破冰」僅是有溫度但未融冰，雖然感受到雙方都有溝通意願，但消除隔閡仍需時間。長期支持陳亭妃的市議員吳通龍則呼籲，初選已結束，支持者都盼望黨內團結對外，眼光應放遠至年底選舉及2028總統大選。

挺憲派提出的三點協議內容相當具體，包括：明確切割與郭信良的關係、不得輔選國民黨籍及其他黨籍或曾攻擊民進黨的無黨籍議員候選人、正副議長選舉須尊重黨團自主。對於上述要求，陳亭妃在會面當天僅口頭承諾願意遵守第三點關於正副議長選舉的原則，對於其餘兩點內容則未表達認同。

邱莉莉等23位民進黨台南市議員要求立委陳亭妃簽署聲明。（圖／中天新聞）

陳亭妃接受訪問時指出，針對正副議長選舉，她的目標原則很清楚就是以民進黨為主，但相關運作機制應該經過討論，而不是突然拿出一份事前完全不知情的簽署書要求她簽名。她認為這種突襲式的做法，在程序上似乎有待商榷。

關於不得輔選其他黨籍的要求，陳亭妃提出質疑，指出參與協議的議員中本身就有非民進黨籍者，界線難以劃定。她認為民進黨對市長候選人站台無黨籍的標準本就較寬鬆，若因黨派限制拒絕無黨籍候選人邀約，對方恐轉向支持國民黨謝龍介。不過她也劃下明確底線，強調絕對不會幫國民黨候選人站台。

陳亭妃重申「市長就是公共財」，她現階段的目標是協助民進黨在2026年台南選戰大贏，並為賴總統2028年大選累積最強底氣。她認為市長不應獨厚特定議員候選人，而是要爭取民進黨議員全壘打。對於未簽署協議引發挺憲派表示遺憾，她表示尊重，認為初選剛結束地方需宣洩管道，但未來大家都在同一艘船上。

