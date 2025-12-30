台南綠色採購破95億 空品監測車上線

環保局新添購的移動式空氣品質監測車結合即時監測與科技分析功能 （環保局提供）

記者林怡孜∕台南報導

南市綠色採購持續加碼。環保局統計，一一三年度民間企業及團體綠色採購申報金額達九十五億七千八百一十八萬元，較前一年成長約百分之十七點三，創下歷史新高；同時，全市首部移動式空氣品質監測車亦於今年正式上線。

環保局指出，今年全新打造首部「移動式空氣品質監測車」，可即時深入工業區、陳情熱區與突發事件現場，補足固定式監測站不足，精準掌握小區域汙染狀況。試運轉期間，監測車已實際投入南科監測及火警應變任務，提供即時空品資訊，提升決策與應變效率。

此外，因應部分地區夜間偶有異味陳情，環保局也持續擴充微型感測器布建，目前全市已設置約一千四百處感測器，並於歸仁沙崙地區新增具硫化氫（H2S）異味偵測功能之感測設備，搭配風速風向資料，有效鎖定汙染來源與影響範圍，強化稽查與管制效能。