台南綠鬣蜥快速擴散 去年捕捉逾2.6萬隻

拿出手機相片，指出當時就是在這扇窗上發現綠鬣蜥，民眾想起從沒看過的龐然大物入侵住家，還是會害怕。

台南南區大忠里里民說道，「就覺得沒看過，就很害怕，趕緊叫兒子打電話跟里長說。竹溪寺那邊的大排水溝，有時候會跑出來曬太陽。」

南區大忠里1年差不多會有3到4次，民眾通報里長綠鬣蜥入侵民宅事件，除此之外，當地民眾也常常在散步運動時發現綠鬣蜥的蹤跡。

事實上，外來種綠鬣蜥繁殖力強，族群數快速擴散，去年共捕捉2萬6000多隻，比前1年的1萬2000多隻增加1倍多，其中以南區和仁德區數量最多，南區大多集中在南山公墓一帶。

台南南區大忠里里民形容，「不小隻喔，2到3尺，頭到尾吧，3尺多有。因為牠身體一段，牠還有尾巴。」

台南南區大忠里里長許智雄表示，「我在猜南山公墓因為它生態比較好，然後很少人進來，所以有時候晚上或白天，我在巡視南山公墓的時候，我會發現樹上會有很多綠鬣蜥，去年到現在大概里民有通報3到4次入侵民宅。」

台南市農業局強調，為避免往市區擴散，目前委外廠商1日出動7、8人，早上巡過一輪，晚上又出動捕捉，一日就可捕捉到2、300隻，目前數量已獲得控制。

台南市農業局森保科科長朱健明說明，「移除成效的話，去年度移除的量2萬6000多隻，今年也會照這種方式處理，希望盡快將綠鬣蜥族群數量控制下來。」

台南市捕捉的重點，目前都以優先處理民生、公共安全為主，其中公園綠地一直列為重要目標。至於河畔、人為開發較少，適合綠鬣蜥族群繁衍，未來會加強捕捉，避免沿著河道四處擴散。