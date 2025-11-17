台南綠鬣蜥捕獲量約增1倍 市府加強熱點處理防擴散

（中央社記者楊思瑞台南17日電）民進黨台南市議員周麗津今天在市議會市政總質詢表示，近期台南捕獲綠鬣蜥體型愈來愈大，盼市府提出具體防治策略，台南市農業局指出，將以集中人力、熱點處理策略避免擴散。

周麗津在質詢時表示，近期捕獲綠鬣蜥體型愈來愈大，還有民眾拍到大型綠鬣蜥在水圳旁出沒影片，上傳到社群網站引發不少民眾關心，希望市府提出具體防治策略。

市長黃偉哲表示，今年捕捉數量相較去年已增加1倍，將持續努力防治。

廣告 廣告

台南市農業局長李芳林表示，綠鬣蜥主要棲息於河川流域附近，而台南轄內河川流域較多，面積也大，將持續防治，避免擴散。

台南市農業局提供資料指出，為避免綠鬣蜥族群大量繁殖，移轉其他流域，影響移除進度，今年1至11月累積捕捉2萬3759隻，相較去年同期捕捉1萬745隻，捕獲數量已倍增，針對人員無法近距離靠近移除的區域，也由農業局派員使用高動能槍枝進行移除。

農業局強調，今年綠鬣蜥移除廠商所提策略為集中人力捕捉及熱點集中處理，目前執行已初見成效，只要接獲1999通報案，就會立即派員處理，並要求廠商密集巡查民生及公共安全相關熱點。

農業局指出，南區火化場及竹溪流域周遭為首要清除區域，另外還有二仁溪及三爺宮溪流域，因與民眾生活相關，因此優先處置；而農業局抓龍大隊也關注鹽水溪、急水溪、八掌溪流域，避免綠鬣蜥族群擴散進入市區。（編輯：陳仁華）1141117