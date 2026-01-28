台南維冠大樓倒塌10週年檢討 柯志恩：制度面檢視防災準備

立委柯志恩強調，防災是一項涵蓋住宅安全、保險制度、都市更新與社會支持體系的長期工程。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

立委柯志恩二十八日針對台灣地震風險與防災制度提出看法時表示，近年地震發生頻率與強度明顯提高，顯示強震已非偶發事件，而是必須長期面對的結構性風險。她指出，若防災政策仍停留在災後補助與臨時應變，將難以因應未來更高密度的災害挑戰，政府有必要從制度層面全面檢視準備是否充足。

柯志恩指出，現行地震後對紅單、黃單建物的處理機制，多以一次性補助為主，缺乏後續追蹤與結構安全改善配套，導致部分民眾在缺乏替代居住選項下，只能返回受損建物居住，風險並未真正解除。她認為，這樣的處理方式，等同將居住安全問題延後到下一次災害承擔。

柯志恩進一步表示，全台仍有大量三十年以上老屋，多數僅進行外觀整修，結構耐震並未補強，在強震來臨時仍屬高風險建物。若政府未能建立完整盤點、補強與時程規劃機制，僅仰賴屋主自行負擔，實際推動成效有限，也難以形成整體防災網絡。

她說，目前住宅地震保險投保率偏低，一旦發生重大災害，民眾仍高度依賴社會捐款與政府臨時補助，缺乏穩定的風險分擔制度，不僅加重災後財政負擔，也使防災責任過度集中於事後處理。

柯志恩強調，防災是一項涵蓋住宅安全、保險制度、都市更新與社會支持體系的長期工程，政府應以治理角度面對地震風險，讓防災成為日常政策的一部分，而非僅在災害發生後被動回應。