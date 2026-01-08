台南縣城隍廟被砸 折斷黑令旗

台南市北區的全台首邑縣城隍廟7日近午夜時突遭人砸廟，1名陌生男子不僅翻倒五營將軍令牌，又持細棍反覆抽打龍頭杖、金爐等神器，最後折斷黑令旗才離去。廟方隔日發現，不知嫌犯動機，質疑是男子嗑藥或酒醉後行為，警方已掌握涉案男子朝毀損罪追查。

北區的縣城隍廟有300年以上歷史，每年農曆7月鬼門關後出轎夜巡，隨機在街頭抓鬼，成為宗教熱門話題。過去曾有民眾拿著厭惡對象的照片放在廟裡詛咒，例如去年發生的詛咒陸配亞亞事件，但罕見發生砸廟案件。

1名陌生男子7日深夜11時57分出現在廟門前，趁四下無人，先將五營將軍廟內的令牌推倒，再手持細棍，反覆用力抽打掛在門口的龍頭杖與金爐，敲到累了還坐下休息片刻，最後起身折斷門口的黑令旗才離去。

廟方8日上午開門時發現遭毀損的神器散落一地相當氣憤，尤其寺廟的黑令旗在道教中有宣示神權、鎮煞與執法的象徵，代表神明的法令與威權，竟遭歹徒整支折斷，廟方幹部得知，怒斥狂徒大膽，會遭神明報應。

嫌犯的犯案過程都遭門口監視器拍下，但廟方對嫌犯並無印象，更稱近期未與人結怨，懷疑男子喝醉酒或吸毒後恍神作案，但又覺得男子作案時意識清楚，犯案動機百思不得其解。警方獲報調閱廟方監視器畫面，已掌握涉案男子追查。

民俗專家廖大乙表示，城隍廟的五營令牌與黑令旗代表城隍爺在陰間的兵將，遭人蓄意破壞可能是一種前兆，代表陰兵陰將在歲末前吃不飽，藉由醉漢刻意破壞引起注意，建議廟方詢問主神後加強今年的普渡供品。