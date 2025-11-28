台南總舖師冬季場 今開賣

台南總舖師四季辦桌冬藏二十九日中午開賣，邀饕客品味百年古蹟風土美食饗宴。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南總舖師四季辦桌成功打出城市品牌，先前的秋季場，不到三分鐘，百桌訂桌遭秒殺，觀旅局十二月十三日將於山上花園水道博物館館巴爾頓大道，以冬日意象「冬藏」呈現一年四季最具代表性的風土佳餚。二十八日舉辦冬季場開賣暨米其林得獎店家頒獎記者會，將以冬季食補概念，推出溫補又美味的料理。

冬季場將於二十九日中午正式開賣。觀旅局表示，冬季宴席由兩位重量級總舖師聯合打造，來自學甲的高振文總舖師，為首屆「環球廚神‧名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，榮獲多項國際料理大獎，具備豐富國際評審經驗，以現代技法演繹在地風味；新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅，身為善化知名辦桌世家第三代，擅長以深厚技藝呈現正統台南宴席文化，兩位大師攜手，以冬藏概念，詮釋台南冬季風味。

廣告 廣告

冬季饗宴食材集結台南冬日代表物產，包括北門台灣鯛魚及午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡等根莖食材，搭配麻豆柚子醬、善化芝麻、下營黑豆的堅果香氣及鹽水番茄的酸甜風味。總舖師透過無菜單料理形式，將食材以最貼近土地方式呈現，帶領賓客深度體驗台南冬季風土之美。

觀旅局表示，冬季場是今年壓軸、最具代表性年度盛宴，選在百年國定古蹟辦桌，讓精心美食和古蹟建築文化，交織出獨特風味，並可順遊周邊特色景點。今年度台南米其林指南得獎店家共六十一間、必比登推介店家三十間，入選餐廳三十一間，市長黃偉哲也頒發感謝狀，肯定優秀店家對台南在地飲食文化貢獻，也歡迎所有人前來品味城市獨特的飲食魅力。