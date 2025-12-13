台南總舖師冬季辦桌壓軸登場 席開百桌饕客大飽口福

2025台南總舖師四季辦桌冬季場13日中午在山上花園水道博物館登場，席開百桌為今年四季辦桌系列活動畫下壓軸篇章，現場人潮踴躍，氣氛熱鬧溫馨。

台南總舖師四季辦桌冬季場壓軸登場。（圖／台南市政府提供）

市長黃偉哲表示，四季辦桌冬季場在秋收冬藏之際舉辦，正是品味台南豐饒物產的最佳時節。地點特別選在水道博物館，推出包括牛肉湯、台灣鯛及各式當令水果，不僅吃得飽、吃得巧，也能欣賞古蹟風光，讓味覺與視覺同時滿足。他也邀請民眾餐後在園區散步，細細感受百年水道的歷史氛圍，或順遊新化菜市場及周邊景點。

觀光旅遊局說明，《台南總舖師四季辦桌》春、夏、秋三場活動皆獲得熱烈回響，透過「辦桌結合景點」的形式，讓遊客一次體驗台南的飲食文化與風景魅力。冬季場作為年度壓軸，不僅是今年最具代表性的辦桌盛宴，也為2025年四季辦桌系列活動畫下完美句點。

現場人潮踴躍，氣氛熱鬧溫馨。（圖／台南市政府提供）

觀旅局指出，本次宴席由兩位重量級總舖師聯手打造，包括來自學甲的高振文總舖師，為首屆「環球廚神‧名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，擅長以現代技法詮釋在地風味，以及新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅，出身善化辦桌世家第三代，以深厚功力呈現正統台南宴席精神。

食材方面，以台南當令物產為核心，包括北門台灣鯛與午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡、麻豆柚子醬、善化芝麻及下營黑豆等，採無菜單方式呈現，展現溫潤、沉穩且層次豐富的冬日風味。

現場集結了台南的美食佳餚。（圖／台南市政府提供）

活動現場除精緻料理外，也邀請美食作家張耘書深入介紹每道料理的設計理念與烹調工法，並搭配印尼新住民帶來的異國風情演出、原住民傳統舞蹈及日式音樂饗宴，營造多元文化交織的宴席氛圍。現場並穿插有獎徵答，氣氛熱絡，立委郭國文、議員李文俊，以及立委林俊憲、陳亭妃服務處代表皆到場共襄盛舉。

觀旅局提到，感謝台塩生技贊助本次辦桌所需食用鹽，並提供每桌海洋鹼性離子水，大苑子亦加碼贊助冰涼飲品。山上花園水道博物館周邊還有南瀛天文館、左鎮化石園區及國立臺灣史前文化博物館南科考古館等特色景點，可一併規劃順遊。

市長黃偉哲到場響應活動。（圖／台南市政府提供）

