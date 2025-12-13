台南總舖師四季辦桌冬季場席開百桌 饕客大快朵頤

（中央社記者張榮祥台南13日電）2025台南總舖師四季辦桌冬季場今天中午在台南山上花園水道博物館登場，席開百桌，讓饕客大快朵頤，也為今年四季辦桌系列畫下句點。

2025台南總舖師四季辦桌冬季場是系列壓軸場次，台南市長黃偉哲也到場同樂，他說，冬季場在秋收冬藏之際舉辦，正是品味台南豐饒物產最佳時節，推出牛肉湯、台灣鯛及當令水果，吃得飽、吃得巧，也能欣賞古蹟風光，味覺與視覺同時滿足。

南市府觀光旅遊局表示，台南總舖師四季辦桌透過「辦桌結合景點」形式，讓遊客一次體驗台南飲食文化和風景魅力，冬季場也為2025四季辦桌系列畫下完美句點；未來將持續以美食為媒介，串聯文化、產地與城市故事，讓人體驗台南宴席文化的深度與魅力。

冬季場食材以台南當令物產為核心，涵蓋北門台灣鯛與午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡、麻豆柚子醬、善化芝麻及下營黑豆等，採無菜單方式，展現溫潤、沉穩且層次豐富的冬日風味。

活動現場除精緻料理，也請美食作家介紹每道料理的設計理念與烹調工法，並搭配印尼新住民的異國風情演出、原住民傳統舞蹈及日式音樂饗宴，營造多元文化交織的宴席氛圍。（編輯：謝雅竹）1141213