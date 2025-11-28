台南總舖師四季辦桌冬季場 11/29開賣

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市長黃偉哲今天宣布，「台南總舖師四季辦桌」壓軸冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館登場，百桌佳餚明天開賣。

黃偉哲今天在台南福爾摩沙遊艇酒店「台南總舖師四季辦桌冬季場」開賣暨米其林得獎店家頒獎記者會指出，「台南總舖師四季辦桌」成功打出城市品牌，上次秋季場更創下2分39秒、百桌秒殺佳績。

黃偉哲表示，四季辦桌以春、夏、秋、冬為主題，融合山海風土特色與在地食材，展現台南飲食文化和職人精神，更呈現代代相傳飲食記憶，讓人體驗風味價值的辦桌盛宴。

市府說明，「台南總舖師四季辦桌」冬季場由2名重量級總舖師聯合打造，分別是學甲區高振文及善化區新萬香餐廳行政主廚李益仲，以「冬藏」概念詮釋台南冬季風味。

冬季饗宴食材將集結台南冬日代表物產，包括北門台灣鯛魚及午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡等根莖食材，搭配麻豆柚子醬、善化芝麻、下營黑豆的堅果香氣及鹽水番茄的酸甜風味等，透過無菜單料理形式呈現最貼近土地的食材。（編輯：黃世雅）1141128