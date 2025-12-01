台南總舖師四季辦桌冬季場 12/13登場

台南總舖桌四季辦桌冬季場特邀高振文（右二）、李益仲（左三）兩位名廚強強聯手，再搭配台鹽贊助的天然海鹽，美味更上一層樓。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

臺鹽海鹽一直是辦桌總舖師的鮮味秘密武器。向秒殺級夢幻席次的「台南總舖師四季辦桌」致敬，冬季場將於十二月十三日在山上花園水道博物館壓軸登場，席開一百零五桌，結合百年古蹟氛圍與府城飲食文化，將透過料理傳遞「冬藏」的豐美。

由台南市政府觀光旅遊局主辦的「台南總舖師四季辦桌」，場場秒殺熱銷，已成展現台南飲食文化的經典盛事。冬季場特邀主廚高振文、李益仲兩位重量級名廚掌勺，配合台鹽贊助的日曬天然海鹽，美味更上一層樓，也成為主廚演繹冬季海鮮大菜的絕殺秘密武器。

廣告 廣告

臺鹽公司以嚴選的日曬天然海鹽與台鹽海洋鹼性離子水，參與這場美食與歷史交織的盛宴，襯托食材最真實的鮮甜本色，更以鹼性離子水中和食物酸鹼值，守護健康。

臺鹽公司日曬天然海鹽適合用於「鹽焗」，這是台式料理中極度考驗火候與鹽質的經典技法。來自純淨海域的粗粒海鹽，因天然日曬結晶完整，受熱後能迅速形成厚實的保護層緊緊包覆食材，防止水分流失，完整鎖住鮮味；海鹽特有的回甘風味更能緩緩滲入，完美詮釋「不死鹹」的美味關鍵，用於魚肉、蝦肉等海鮮，能讓肉質鮮嫩彈牙。

國宴主廚溫國智十分推薦這款廚房好幫手。他強調，只要選對粗鹽，利用微波爐短短十八分鐘，在家也能將平價台灣鯛做出「米其林Pro級」的料理。

台鹽公司以天然日曬海鹽以及台鹽鹹性離子水支持台南總舖師四季辦桌冬季場，是各大主廚調味的秘密武器。（記者陳俊文攝）

溫國智分享「鹽焗台灣鯛」做法：只需將去腥香料塞入魚腹後，豪邁使用兩包日曬天然海鹽分別鋪於盤底與覆蓋魚身，送入微波爐加熱，利用粗鹽受熱速度快的特性，完整封存鮮美肉汁，徹底去除淡水魚的土味，成功率幾乎是百分之百。

除了輕鬆復刻主廚大菜，冬季臺鹽貼心準備全方位的「廚房神隊友」，滿足民眾不同的暖冬料理需求。像是被譽為魔法調味料的「鮮選我鹽麴」，能分解蛋白質使肉質快速軟嫩，冬季燉肉、醃漬最佳幫手；「頂級黑豆鹽麴厚醬油」口感甘醇，無論是滷製家常菜或作為火鍋沾醬都對味；另有忙碌族群能快速美味充飢的「鹽麴醬拌麵」。在家ＤＩＹ手作豆腐、豆花的天然「鹽滷」，及照顧全家人健康的機能鹽品，從百桌盛宴到家常餐桌，臺鹽全系列產品陪伴民眾輕鬆端出滿桌幸福滋味。