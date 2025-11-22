台南績優志工表揚 21人獲肯定
記者陳佳伶∕新營報導
一一四年台南市績優志工暨績優團隊表揚，南市勞工局志工表現卓越，有二十一人榮獲台南市志願服務績優獎勵金、銀、銅質獎項肯定。
勞工局表示，所屬志工服務範圍多元且廣泛，志工所參與及協助之服務不僅有職災勞工電訪關懷服務、勞工服務中心諮詢引導、手語翻譯服務、「做工行善團」房屋修繕及義剪服務，亦包含支援勞工局辦理各項活動，如勞工休閒育樂活動、勞工模範父（母）親表揚、職安健走活動、勞資體育競賽、寒冬送暖或年節物資發送關懷服務等。
勞工局指出，勞工志工共計二十一人榮獲南市志願服務績優獎勵金、銀、銅質獎項肯定，榮獲金質獎的志工有吳麗琴、莊淑燕、陳明清、吳佩于等四名；銀質獎志工計有趙惠萍、黃美華兩名；銅質獎計有蔡裕隆、黃郁芳、吳通淮、李錦川、方浩權、洪飛虎、沈延鳳、施建均、黃金玟、張世明、李聰周、劉忠義、盧松來、郭瑞明、曾春燕等十五名。
