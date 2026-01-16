台南續拚千萬人次走春 12條路線免費定時導覽

下個月即將迎來長達9天農曆春節連假，台南已連續3年春節旅遊人次突破千萬。文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭等特色燈節，已成春節觀光標的；觀旅局表示，老街、商圈、寺廟、古蹟過年向來吸引可觀人潮，今年特別於觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，透過雙腳走讀，拚延續「千萬人潮」佳績。

觀旅局統計，民國112年至114年春節連假觀光人次均突破千萬，去年初遭逢0121大埔地震重創山區，原本擔心影響外地觀光客到台南走春心情，不過，數字會說話，平均單日都有超過百萬人次走進台南觀光旅遊，也帶旺住宿率開出紅盤。業者表示，過年南下走春人潮多，目前春節期間訂房率已超過9成，除夕到初三甚至接近滿房。

看準過年湧入可觀走春人潮，觀旅局也在觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，共63梯次，邀市民與遊客用雙腳漫步巷弄，路線包括「府城歷史散步之旅」、「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」、「永康三崁店糖廠散步路線」等。

文化局每年於農曆春節期間推出月津港燈節、月之美術館、新營波光節等燈節盛宴，打造溪北節慶觀光品牌，約吸引超過百萬人次朝聖，今年月津港燈節與新營波光節將於2月7日登場，展期1個月。市區還有普濟燈節、龍崎則有空山祭，南北相互輝映。

此外，十鼓擊樂團年度鼓樂盛事「十鼓節」將於2月17日至2月22日登場，邀集台灣、日本重量級鼓樂團隊打造定目鼓樂盛會，歷年春節期間都有不少遊客前來。