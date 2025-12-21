台南美術2館狂冒白煙 外地遊客嚇問發生什麼事

台南美術館2館廣場上的互動裝置藝術「雲朵」近日引發外地遊客驚慌，誤以為發生意外。（圖／TVBS）

台南美術館2館的廣場，有外地遊客拍下地面冒出大量白煙，還以為發生什麼狀況，但其實這是一名日本藝術家創作的互動裝置藝術，因為周邊沒有特別立告示牌，突然噴出大量煙霧才會被誤會。

在台南美術館2館的廣場上，一幕地面突然冒出大量白煙的景象引起了外地遊客的驚慌。有遊客表示，看到這種情況會感到非常緊張，第一時間以為發生了什麼事故。這些冒出的白煙其實是一種安全的水霧，來自日本藝術家中古芙二子的互動裝置藝術作品「雲朵」，這件作品早在2021年就已設置於此。

這些冒出的白煙其實是一種安全的水霧，來自日本藝術家中古芙二子的互動裝置藝術作品「雲朵」。（圖／TVBS）

附近的店家認為，民眾對煙霧的恐懼可能源於心理陰影，建議大家不要將藝術與負面事件聯想在一起，應保持安心態度。而當地居民梁先生則表示，住在這附近的人都清楚這是定時定量定點展現的一種裝置藝術，與突發事件不同。

小朋友們興奮地在煙霧中跑跳嬉戲，展現出藝術裝置帶來的互動樂趣。（圖／TVBS）

對於周邊住戶來說，這種噴煙景象已成為熟悉的日常風景。然而，對外地遊客而言，由於作品周邊沒有任何明顯的告示牌，只在地面放置作品簡介，在當前敏感時期，突然看到大量煙霧冒出確實容易造成誤解。

相較於成人的擔憂，小朋友們則對這一景象表現出濃厚興趣，他們興奮地在煙霧中跑跳嬉戲，展現出藝術裝置帶來的互動樂趣。這種反差也反映出同一藝術作品在不同情境和觀眾心理下可能產生的多元反應。

