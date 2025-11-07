台南群眾熱烈歡迎黃仁勳 黃偉哲準備精選伴手禮

（中央社記者張榮祥台南7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘專機抵達台南機場，受到久候群眾熱烈歡迎。台南市長黃偉哲表示，將送上精選伴手禮，讓黃仁勳體驗台南風味。

黃仁勳今天下午2時許在台南機場入境，先接受媒體聯訪，再面對大排長龍、久候歡迎的群眾。黃仁勳來者不拒，簽名、合影樣樣來，更有人送上禮物，他始終微笑，態度親切。之後走出機場大門，再前往南科台積電18廠。

黃偉哲得知黃仁勳抵達台南，也準備世界冠軍果醬、台南好米、番茄乾、東山咖啡、蕎麥茶、柚子蔘茶、紅蔥酥油、鹽水意麵、媽祖聯名款泡芙、蕎麥和甘藷脆片等伴手禮相送。市府人員表示，將以郵寄送到台北。

黃偉哲表示，台南是台積電3奈米廠所在地，在全球半導體供應鏈占關鍵地位。若黃仁勳到台南逛夜市品嘗美食、參觀3奈米廠，再順道去高雄參觀2奈米廠、新竹參加台積電運動會、北上了解北市科用地，此行將非常圓滿。

黃偉哲說，台南是半導體重鎮，也是文化與美食之都，「科技硬實力加上人情味軟實力，就是台南最迷人的地方」。他誠摯邀請黃仁勳多花時間停留台南，感受這座城市的熱情和創新能量。（編輯：黃世雅）1141107