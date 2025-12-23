台南老字號銀樓淪詐欺洗錢共犯 鎔鑄200公斤黃金藏鉛錫合金 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

刑事局與新北市警局刑大等單位，今年初共同偵辦安心幣商假投資一案，粗估169人受害，財損約6億元。警方今年6月9日先攔截一只空運包裹，並查扣黃金條塊12公斤，翌日又當場查獲李姓嫌犯持贓款購得黃金條塊12公斤。循線追查後，在8月26日陸續查獲黃嫌、李嫌等人走私黃金、洗錢犯嫌到案。警方比對犯嫌筆錄，發現前後說詞矛盾，在清查相關電腦、手機資料後，查出該集團水房控盤陳姓嫌犯身分及集團據點，再拘提陳男等3人到案。

警方根據線索追查黃金來源，發現台南地區一家最大黃金盤商的老字號銀樓涉嫌長期協助詐欺、並提供該集團洗錢；該銀樓王姓負責人，於辦公室內協助該集團存放上億現金及匿名購買黃金，經統計該銀樓至少販售200公斤黃金條塊供洗錢集團鎔鑄於鉛錫合金內，再偽裝寄送到境外給詐欺機房變現。

警方表示，銀樓負責人未依《洗錢防制法》規定申報，反而貪圖不法利益，甘淪詐欺、洗錢共犯，以致嫌犯得以利用黃金斷點，將不法資金漂白，檢察官偵結後，也向法院求處有期徒刑20年。

