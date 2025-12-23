台南老字號銀樓淪詐騙洗錢管道！ 黃金偽裝門檻運柬埔寨 9億元全曝光

刑事警察局電信偵查大隊、新北市刑警大隊等單位組成專案小組，日前宣布偵破「安心幣商」假投資詐欺集團洗錢案，後續向上追查金流發現，台南一家老字號銀樓涉嫌成為詐騙集團的洗錢管道，警方查獲這家南部最大的黃金盤商與詐騙集團勾結，透過精巧手法將黃金重鑄偽裝成門檔，再空運至柬埔寨供詐騙機房變現使用。據調查，銀樓從今年7月開始，每月協助走私約30公斤黃金，非法匿名販售並協助詐團將現金換成金條，累計洗錢金額高達9億元新台幣。警方已查扣多塊總重約1公斤的金塊，市值達五千多萬元。

台南老字號銀樓涉嫌替詐騙集團洗錢，把黃金鎔鑄偽裝成門檔，空運至柬埔寨供詐團變現。（圖／警方提供）

台南一家老字號銀樓被警方揭發長期配合詐騙集團從事不法活動。這家銀樓不僅是南部最大的黃金盤商，更成為詐騙集團的重要金流節點。警方在搜索行動中，在銀樓辦公室內發現存放的上億現金，以及多項違法操作證據，包括匿名購買黃金的紀錄。

最令人震驚的是銀樓協助詐騙集團將黃金偷渡出境的精密手法。銀樓將金塊以高溫融成液體，再將其鑄入鉛錫合金內，外觀看似普通門檻，實則內部鑲嵌著貴重黃金。這些偽裝成門檻的黃金隨後由車手透過空運方式，寄送至柬埔寨，提供當地詐騙機房變現使用。

電信偵查大隊副大隊長張瑋倫表示，這家銀樓從今年開始就與詐騙集團合作，已經走私將近200塊黃金到柬埔寨，洗錢金額達到9億多元。由於台灣和柬埔寨的黃金價格存在10-15%的差價，詐騙集團藉此又獲取了額外利潤。

警方在行動中查扣了12塊金塊，每塊重約1公斤。按照7月23日的金價計算，每公斤黃金價值約440萬元，一袋金塊總價值高達五千多萬元。這起案件揭露了銀樓如何利用其專業知識和管道，淪為詐騙金流的關鍵環節，嚴重危害金融秩序與社會安全。

