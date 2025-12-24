台南老字號銀樓「港口王」涉詐 勾結集團洗錢9億「漂白200公斤黃金」

台南老字號銀樓「港口王」近日捲入重大洗錢與詐騙案件。圖／翻攝自pexels

台南老字號銀樓「港口王」近日捲入重大洗錢與詐騙案件，台北地檢署偵結後認定，其實際負責人王明福涉嫌協助詐騙集團隱匿、轉移不法所得，依法起訴並向法院具體求處20年有期徒刑。

檢警調查指出，「港口王」長年是台南地區頗具影響力的貴金屬大盤商，早年於舊台南縣區發跡，因而以舊地名「港口」作為招牌。其主要業務橫跨黃金、白銀及其他貴金屬的買賣與回收，在業界以收購價格高、資金調度能力強著稱，南部不少銀樓若要出清黃金，往往優先找上「港口王」，也因此市場長期盛傳其經營兄弟檔身家可能高達數十億元。

廣告 廣告

不過與名氣形成強烈對比的是其市區據點的低調作風，相關資料顯示，登記地址位於台南市區一處二樓鐵皮屋，沒有任何銀樓招牌，外觀更像是一般建物後方的附屬空間，甚至連轄區警方都不清楚該處實際上是從事黃金買賣的大盤商。

本案源於一個由黃偲涵等七人組成的詐騙與洗錢集團，該集團透過假交友、假投資手法，短時間內詐騙118名被害人，金額累計高達6億4千多萬元。檢方查出，王明福為了牟取不法利益，明知資金來源有問題，仍與詐團密切配合，成為洗錢環節中的關鍵角色。

檢方指出，詐騙所得先被送往「港口王」換購黃金條塊，再由王明福指示，將大量金條熔鑄後包覆在鉛錫合金製成的門擋內，偽裝成一般貨物空運至柬埔寨等地變現。過程中不僅刻意規避大額交易申報義務，還利用台灣與海外的黃金價差，額外賺取約百分之三至五的利潤。

調查顯示，短短數月內，透過此手法流動的黃金重量超過200公斤，市值約8.9億元。今年6月9日，刑事局電信偵查大隊與新北市刑大在檢察官指揮下展開收網行動，首先於機場攔截寄往境外的可疑包裹，當場查扣12公斤金條。隔日再於國內查獲車手以贓款購得的另外12公斤金條，初步即扣得市值破億元的黃金。

隨後數月，警方比對犯嫌供述及數位鑑識資料，陸續拘提相關人員到案，並查扣奧迪電動轎車、鉛錫合金門擋、手機、筆電等證物。本月九日搜索「港口王」相關據點時，另發現現金3千萬元，疑為尚未轉出的不法所得。

台北地檢署認為，王明福身為銀樓業者，理應恪守金融與交易秩序，卻選擇利用專業知識替詐騙集團掩護資金流向，形同成為共犯，不僅使不法金流得以「洗白」，也讓被害人血汗錢更難追回，嚴重助長詐騙氣焰，因此依特殊洗錢等罪嫌起訴，並具體求處重刑。



回到原文

更多鏡報報導

烏克蘭公開俄軍驚悚對話 稱「把刀磨好」準備吃掉同袍

4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍

病患就醫要求「講話客氣點」 醫生受不了暴走狂揍他