台南老宅延壽補助啟動！最高65％經費助逾30萬戶老屋翻新
台南市高齡老宅迎來機能復新喜訊！市府工務局10日宣布，從即日起正式受理內政部「老宅延壽機能復新計畫」補助申請。這項被視為老舊建物「返老還童」的政策，最高補助比例可達實際修繕經費的65％，金額高達數百萬元，預計將引發一波申請熱潮。
工務局代理局長王建雄表示，台南市自6月10日啟動申請作業，受理期限至民國116年12月31日止。補助對象以「屋齡30年以上合法建築物」為原則，並分為「4至6層樓公寓」及「6樓以下透天住宅」等兩大類。
其中，公寓可申請公共空間的結構評估、外牆拉皮、公共管線更新、屋頂防水及增設無障礙設施；透天住宅除立面與屋頂修繕外，亦可搭配室內管線更新，全方位提升老宅居住安全。
不過，這項利民政策在市議會定期會中，也引發多位地方民代的高度關切。市議員沈震東在總質詢指出，中央政策延宕了將近半年才準備上路，面對全台南市超過30萬戶的30年以上老宅，基層審查量能是否足以負荷？他擔憂未來將出現「申請大塞車」的窘境，甚至可能因市場需求暴增，衍生出營建修繕價格被惡意哄抬等問題，強烈要求市府提前做好配套措施。
對此，工務局回應，市府已於官網建置「老宅延壽專區」並提供QA圖卡，6月底前也將成立「地方輔導團」單一窗口，陸續在溪南、溪北舉辦說明會，一站式協助住戶文件準備以簡化流程。
面對議員關切的缺工與哄抬危機，王建雄坦言，目前營建市場確實存在缺工潮，但因各案老屋的修繕規模與需求差異極大，未必會全面推升市場價格，市府將成立單一團隊統籌人力，並密切關注後續市場價格變化，務求讓台南市民「住得更安心、更長久」。
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