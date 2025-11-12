台南老屋民宿獲「2025全球百大目的地故事獎」

▲觀旅局長林國華、專委丁玲琍獻獎予市長。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南老屋民宿的永續發展今(114)年以「時光留痕，古城新生」獲選「2025全球百大目的地故事獎」，觀光旅遊局於今(11)日的市政會議獻獎。這是一個國際級的競賽，台南市首次參加全球百大目的地故事競賽，與38個國家、180多個旅遊目的地一同角逐獎項，並入選全球百大目的地故事之一，是台灣唯二獲此殊榮的城市。

全球百大綠色旅遊目的地故事競賽係由荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）從2014年起辦理，並於每年年會中頒布入選全球百大目的地的故事獎項，透過各目的地的永續故事分享，發表各國在永續發展目標的實踐。觀光旅遊局林國華局長表示，今年年會於9月29日在法國奧克西塔尼（Occitanie）舉辦，台南市以「時光留痕，古城新生」入選全球百大目的地故事獎，展現市府、中央與旅宿相關協會邁向永續旅遊實踐的作為。

永續旅遊涉及的面向廣泛，此次獲獎的臺南老屋民宿不僅承載歷史記憶，更是展現文化保存與永續觀光並進的城市風貌故事。雙城區作為發展臺南觀光主軸，從2012年起分階段推動老屋民宿的永續發展，包括與中央單位積極溝通修正「民宿管理辦法」，公告「臺南雙城觀光地區」經營管理計畫、進行旅宿總量管制調查計劃、成立觀光地區跨局處協調平台及輔導民宿合法化平台等，並持續透過公私共力的「臺南市民宿經營公約」優化觀光品質，總總的公私協力與努力，讓台南的民宿發展屢屢成為各界徵詢與觀摩的典範。

市府觀旅局表示除了將持續推動永續旅遊外，也誠摯邀請民眾共同邁向永續。近期各項綠色旅遊活動也持續推動中，民眾除了可搭乘台灣好行98府城台江線暢遊府城古蹟與黑琵濕地，觀旅局主辦的「2025虎頭埤水與綠 路亞竿環保釣魚比賽」也將於11月15日在虎頭埤揭開序幕，今年還增開11月22日葫蘆埤釣魚場次，邀請全國釣友一起體驗環保釣魚的魅力。更多詳細資訊請關注Facebook粉絲專頁「台南旅遊」或台南旅遊網查詢。