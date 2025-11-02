台南老店遭爆"羊肉放地上切" 業者致歉.衛生局派員稽查

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南一家老牌的羊肉快炒店，遭民眾踢爆，竟然在地上切羊肉，影片被PO上網，引發議論。對此業者也出面強調，是老員工手受傷不堪搬動重物食材，才會就地處理，不僅致上歉意，也強調會檢討改善食材處理流程。衛生局則強調，會針對這起事件，前往了解稽查。





看了心驚驚！台南老店「在地上切肉」 業者致歉：內部管理疏失

老牌羊肉店，地上切肉影片，遭民眾拍下ＰＯ網！（圖／翻攝網路）





民眾影片PO上網，畫面中處理食材的員工，在地上鋪上塑膠袋和砧板，就直接在上頭切肉，過程中還會出現，滑到地上的肉被撿了起來，這樣的動作讓許多網友直呼，處理食材的方法也太不衛生。

廣告 廣告

附近店家也說，可能是沒有專用的工作檯，一般摺疊桌不耐重壓，才會有在地上切肉的情況，不過對此業者也出面回應，原來是這名已經七十多歲的老員工，手受傷不堪搬動重物，才會就地處理。





看了心驚驚！台南老店「在地上切肉」 業者致歉：內部管理疏失

店家出面道歉，強調是單一偶發事件，將加強食材管理及流程！（圖／民視新聞）





店家也強調，老店經營四十多年，一向注重食材品質，這次是單一個案，也會加強食材處理流程的教育和管理。

不過衛生局也強調，即刻派員稽查，有缺失要求限期改善，否則開罰。

民眾食安觀念提升，老牌店家雖然有口碑作後盾，食材處理可也得遵循規範，跟上時代腳步。





原文出處：看了心驚驚！台南老店「在地上切肉」 業者致歉：內部管理疏失

更多民視新聞報導

台灣烘焙市場年逾1600億 堅果商聯手麵包冠軍調理美味

非洲豬瘟恐傷產業 賴清德：中央地方緊密合作高標防堵

新北議會聚焦豬瘟防疫 廖宜琨率黨團力挺台灣豬、籲全面戒備

