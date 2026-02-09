記者林昱孜／台南報導

肺(Pixabay)

台南一名67歲退休焊接工陳姓男子，菸齡長達40年，受慢性阻塞性肺病困擾超過15年，即便已戒菸5年，肺功能仍重度受損肺活量僅餘29%，夜間需依賴氧氣設備。奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷，發現病患「痰瘀互結、營衛不調、腎氣虛」，經中藥調理兩週後，終於大幅改善。

陳男肺部功能不佳，夜間需使用氧氣設備，每當氣溫與濕度變化、空氣品質差、遇到粉塵時，便容易出現急性喘促，合併痰多、胸悶，寒涼飲食後亦常誘發不適，發作時需服用類固醇緩解。同時因長期喘促及夜間使用氧氣，也影響睡眠品質，經常淺眠、反覆醒來每晚需起床如廁5至6次，步行也只限百米，令他困擾不已。

廣告 廣告

台南老菸槍「肺活量剩29%」僅走百步，奇美醫院靠1招幫回血。（圖／奇美醫院提供）

奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷後，發現陳男有慢性阻塞性肺（OPD），通常這類型病患不只是肺部問題，常合併心血管疾病、睡眠障礙、營養不良及肌少症，形成惡性循環。梁祐爾說，長期抽菸會破壞肺部結構，使呼吸道長期發炎且難以完全恢復。

中醫治療採取「分期論治」方式，在急性期以散寒平喘、清除痰瘀協助緩解，穩定時則補肺健脾提升免疫力，針對病程較久者則著重補腎納氣與活血通絡，以改善夜間喘促與行走耐力。梁祐爾開立處方，陳男服用2週後，已經出現明顯改善，夜間喘促明顯減少且不再需要使用氧氣，持續治療半年後肺活量回升至40%，步行距離進步至一公里，隨夜尿次數減少也大幅改善睡眠品質。

台南老菸槍「肺活量剩29%」僅走百步，奇美醫院靠1招幫回血。（圖／奇美醫院提供）

梁祐爾強調，中醫合療並非取代既有西醫藥物，而是透過辨證論治改善症狀並降低類固醇使用頻率，同時呼籲，COPD屬慢性疾病需長期追蹤，病人切不可因好轉自行停藥，應配合中西醫整合照護穩定病情，才能打破喘累病的循環，呼吸更輕鬆。

更多三立新聞網報導

大掃除最佳時機點曝光！「家中4物」果斷丟了 他：準備2物轉運旺一整年

男大生傳「早安小姐＋狐獴交配照」：這妳！女同學怒報警提告 下場慘了

台南癡情夫幫忙打掃娘家⋯他見「垃圾桶2物」心碎！妻：都是小王用過的

安平媽祖感應救人！信徒噎昏突然倒地 「暖醫跪地CPR」來頭不小身份曝

