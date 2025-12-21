台南耶誕搖滾演唱會湧15萬人潮 清出2公噸垃圾

〔記者蔡文居／台南報導〕「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會20日晚10點多圓滿落幕，南市府宣稱締造15萬人次的參觀人潮，儘管有不少粉絲在演唱會結束後，選擇先將地墊、行囊留置現場，直奔舞台後方想要與影視歌三棲女神鄭恩互動，市府團隊仍展現超高效率，活動結束後約1小時就針對活動主場地做好環境清潔復原工作，總清出2公噸的垃圾。

已打出城市品牌的「台南好young」耶誕跨年系列活動，20號晚上6點開始，舉行第一場耶誕搖滾演唱會，紫月光、JUD 陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人、鄭恩地等9組藝人輪番上陣，高潮迭起，長達4小時的接力演出，主辦單位出動約60名人力，迅速清理活動主場地西側廣場，總共清運垃圾約2公噸，回收物250公斤。

場外美食市集也人潮洶湧，由於不少民眾在演唱會結束後，直奔攤商區巡覓美食補充能量，約凌晨12點左右，享用美食的人群才離場完畢，主辦單位隨即與清潔隊、業者合作，加強飲食攤販區的環境清潔，約在凌晨1點半，完成攤販區周邊道路、市容的清潔與環境復原。

南市府表示，第2場「台南好young」系列活動演唱會─南瀛草地音樂會，將在27號晚間5點半在新營區南瀛綠都心公園登場，邀請本土天團玖壹壹，影歌視三棲郭書瑤，還有情歌王子林隆璇，日本Z世代女力組合Faulieu.，療癒美聲吳汶芳；影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰；「唱作俱佳的音樂人」林亭翰；甜美小公主張羽靚等知名藝人。

