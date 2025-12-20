台南耶誕演唱會晚間登場 部署230名警持槍巡守

台南耶誕搖滾演唱會晚間即將展開，現場還多了大批員警全副武裝，持盾牌荷槍實彈，來回巡視戒備。（圖／東森新聞）





今晚台南舉辦耶誕搖滾演唱會，韓星鄭恩地、演唱團體動力火車和告五人都將登台演唱，甚至還有眾所矚目的李多慧，她首次接下主持棒。不過在北車攻擊事件之後，像這樣的大型活動都必須要嚴加戒備，市府部署230名警力，其中包含特勤隊、霹靂小組和刑事組，配槍不斷巡邏，同時也加強現場安檢，禁止民眾攜帶危險物品進場。

台南耶誕搖滾演唱會晚間展開，除了追星的粉絲之外，現場還多了大批員警全副武裝，持盾牌荷槍實彈，來回巡視戒備。

廣告 廣告

北車攻擊事件發生隔天，台南舉辦大型活動，預估會有數十萬人潮聚集，市府不敢大意，部署230名警力、義交義警共46名，甚至連偵爆犬都出動了。

現場民眾：「還是會擔心，可是會稍微注意一下，就是覺得警方巡邏還滿好的，就比較安全一點。」

現場民眾：「看到警察我們就會更安心，更安定參加這個快樂的活動。」

不只行政警力，還包含特勤隊霹靂小組刑事組，現場也增設監視器，維安戒備提升到最高等級。警方：「我們規劃，我們分3個分區，前中後。」

台北發生如此恐怖的隨機攻擊事件，民眾的擔憂和害怕可想而知，不過今日晚間，在台南市府旁的演唱會並沒有取消，韓星UNIS、鄭恩地、台灣男團動力火車和告五人也如期開唱，還有李多慧擔綱主持，因此粉絲們還是到場支持。

市府強調，警方會加強場地安檢，也請民眾不要攜帶危險物品進場。台南市長黃偉哲：「民眾開始下午進場的時候，警力會時時注意要加強巡邏，也要注意現場人的狀況，所以在定點方面，在動態的巡邏方面都會加強。」

北車攻擊事件，在全台民眾的心裡都蒙上一層厚厚的陰影。全台警力加強戒備，特別是針對大型活動，有人潮聚集之處，一定得全面防範突發治安危機。

更多東森新聞報導

張文隨機攻擊後「網現恐嚇文」 全台車站警方戒備

健康消費熱度不減 世紀民生*11月營收4.45億元

車站大街駐唱 怪男突上台貼近臉旁嚇壞女歌手

