台南耶誕演唱會週六登場 牛肉湯、珍奶招待鄭恩地、UNIS

台南耶誕搖滾演唱會，週六登場，陸續有日、韓歌手抵台，台南市長黃偉哲，招待一桌好菜，把牛肉湯、糖葫蘆和台南當季水果端上桌，熱情迎接，填飽藝人的胃。

主持人「採用的是溫體牛，這是只有在台南的特色。」

一口接一口，台南最具代表的清燙牛肉湯，就是這麼好喝，讓韓國女團Apink主唱恩地頻頻點頭。

主持人vs.韓國歌手鄭恩地：「哈密瓜的糖葫蘆，好吃、好吃」

主持人vs.韓國女團UNIS：「看的出來他們很開心耶。」

沒關係，不用到夜市人擠人，這滿桌的珍珠奶茶、小番茄糖葫蘆，還有蜜棗、火龍果等當季水果，要讓遠道而來的韓國女團UNIS吃個夠。

日本歌手川西奈月：「我有朋友就住在台灣，正好有機會去台南表演，有沒有什麼推薦的美食，鱔魚意麵。」

日本歌手宮崎薰：「一整年我最喜歡的季節就是聖誕節，其實我自己也發行過非常多聖誕歌曲。」

果然是老饕，來台南指名要吃鱔魚意麵，台南首場耶誕搖滾演唱會週六登場，參演的日、韓歌手陸續抵達台南，演出前一天市長就開大招，用台南美食填飽他們肚子。

台南市長 黃偉哲：「耶誕晚會，吃美食而且在台南市政府西側廣場，等著你來，許多國際巨星還有國內的巨星，通通齊聚台南。」

有得吃有得喝，黃偉哲也致贈象徵台南意象的蘭花絲巾，要讓藝人們留下深刻印象。

