台南耶誕燈節 10米高雲之曙光閃耀新營

位於新營文化中心耶誕樹名稱為「雲之曙光」，吸引民眾在耶誕樹前拍照。

耶誕節將到來，二０二五台南耶誕燈節─新營文化中心暨綠川廊道燈區六日晚間點燈，高度十公尺，設置於新營文化中心廣場的耶誕樹取名為「雲之曙光」，設計以「雲」為核心，如同夢幻的飛行船乘著彩色雲朵而來，絢麗的耶誕樹及綠川廊道的燈飾亮起來，令人驚豔。

這場點燈儀式由副市長葉澤山主持，結合民代等一起點亮新營文化中心廣場上的耶誕樹及兩旁的綠川水岸廊道，現場充滿耶誕佳節溫馨氛圍與滿滿平安祝福。

葉澤山感性的說，耶誕節總是在一年將盡的時候到來，這是很多人期待、喜歡的節慶；年初的地震、七月的風災，讓許多地方、家庭衝擊，生活被中斷、步伐被打亂；有人受傷，就有人伸手，有家園受損，就有人一起重建；無數溫暖力量，陪著台南走過難關、走出黑暗。

燈可以照亮黑夜，光可以安定人心，願這份光，照亮每一個家庭；願這份愛，溫暖每一顆心；願大家一起把平安與喜樂帶回家。

觀光旅遊局長林國華表示，今年台南主題耶誕樹以「光」與「雲」為主軸概念，透過新營文化中心及運河河樂燈區兩大主題燈區的呈現，打造沉浸式的光影體驗。

為便利民眾輕鬆查詢耶誕活動及拍照打卡點，規劃推出「二０二五台南耶誕主題地圖」，以google map整合全市大型耶誕燈飾布置燈區、耶誕報佳音活動及推薦拍照打卡點與遊程，可根據地圖規劃自己的耶誕散策路線。

觀旅局表示，運河河樂燈區將於十四日點燈，當天將結合園遊會闖關遊戲活動及耶誕甜蜜市集攤位及胖卡美食餐車，讓大、小朋友都能提前歡度耶誕假期。