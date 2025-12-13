台南耶誕跨年演唱會卡司出爐! 告五人.動力火車都入列

南部中心／綜合報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會-搖滾耶誕演唱會，公布演出名單，包括南韓影視歌三棲女神鄭恩地、超人氣女團UNIS，以及日本ASKA飛鳥涼女兒宮﨑薰，台灣部份則有告五人、動力火車等天團參與，主持人為籃籃和李多慧，預料又會讓韓粉暴動。

台南耶誕跨年演唱會卡司出爐! 韓星鄭恩地開唱

台南市長黃偉哲親自揭開彩蛋，選秀節目出身的八人女子音樂團體UNIS將首度來台開唱。（圖／台南市政府提供）

「一見你就讓心的節奏瞬間改變」。記者會上，AcQUA源少年現身演唱"e步e步"，為「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會-搖滾耶誕演唱會揭開序幕。台灣天團告五人、動力火車、新生代女團紫月光等團體集聚，當然也少不了韓粉最關心的韓星演出。台南市長黃偉哲：「UNIS南韓選秀節目限定女團，全員甜美青春無敵又具演唱實力，因為是限定團所以每看一次，他們的演出就少一次喔。」台南市長黃偉哲親自揭開彩蛋，選秀節目出身的八人女子音樂團體UNIS，青春無敵，擄獲不少少男少女粉絲。而老粉也別急，這位一定讓你尖叫。

日本歌王ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰澄澈的歌聲，為耶誕佳節帶來空靈的氛圍。（圖／台南市政府提供）

台南市長黃偉哲：「鄭恩地流行女團APINK實力主唱出道，跨足歌唱演戲同時也是主持擔當鄭總。」收放自如的感性美聲，Apink主唱鄭恩地展現超齡詮釋歌曲，南部觀眾終於可以現場聽到她的招牌飆高音。韓星之外，也少不了日星。台南市長黃偉哲：「日本歌王ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰，以翻唱席琳狄翁神曲，ToLoveYouMore驚艷全場。」星二代的宮﨑薰澄澈的歌聲，為耶誕佳節帶來空靈的氛圍。「2026台南好young」耶誕演唱會卡司就這麼精彩，預料又將引發韓粉暴動，也好奇跨年演唱會又會有哪位大咖降臨。

