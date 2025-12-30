台南耶誕跨年演唱會 台.日.韓歌手樂團輪番上陣

南部中心／綜合報導

台南12月嗨翻天，從搖滾耶誕演唱會到南瀛草地音樂會，31號晚間還有跨年演唱會壓軸登場。台、日、韓歌手樂團輪番上陣，再加上台南購物節加持，消費滿50元就可以抽大獎，市長黃偉哲更大方宣布好消息，跨年晚會現場將加碼四倍的數位行銷券。

台南跨年演唱會，台.日.韓歌手樂團輪番上陣。（圖／台南市政府）

台南耶誕跨年演唱會，卡司陣容星光熠熠，日本全能藝人鈴木愛理，還有韓國全能型偶像STAYC首度來臺跨年，就選臺南。台灣方面也有重量級搖滾天團「八三夭」，實力派歌手9m88等輪番上陣，超強卡司陣容，集結多元世代與頂尖實力。來台南不只好玩好吃，還有台南購物節活動加持，消費滿50元就可以抽大獎，市長黃偉哲打鐵趁熱，大方宣布加碼。

市長黃偉哲更大方宣布好消息，跨年晚會現場將加碼四倍的數位行銷券。（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲說，除了獎項一直加碼外，我們這次也是首次導入四倍送，就是跨年晚會的部分，在市府西側廣場周邊消費，可以有四倍就是你消費一百塊，可以讓你登錄四百塊抽獎組數，一般來說50元一組100元兩組，如果消費100元的話這次變8組，就是四倍中獎機率大為提高，也歡迎大家一起來，台南購物節CP值最高，而且庶民消費都可以算進去。從搖滾耶誕演唱會到南瀛草地音樂會，台南好young耶誕跨年系列活動陸續展開，壓軸的跨年演唱會將於31號晚間盛大登場，邀請民眾來台南看表演、吃美食，也別錯過加碼抽獎的好機會。

