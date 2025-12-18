南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南耶誕跨年演唱會，卡司陣容全揭曉，台、日、韓歌手樂團輪番上陣，也引發不少討論熱潮。反應在市場面，旅宿業訂房爆滿，連續幾周周末，住客都是衝上九成左右，三場親子活動加上三場演唱會，預估就能創造一億五千萬以上的消費產值，還有購物節的活動加持，年終的台南商機，熱鬧滾滾。





台南耶誕跨年演唱會 訂房爆滿住客逾9成直逼滿房

耶誕、跨年活動夯，台南旅宿住宿逼近九成滿房！（圖／民視新聞）





機器人智慧帶領，讓入住飯店的旅客，享受超科技的住宿體驗。台南市區裡的這家星級飯店，12月耶誕和跨年的住宿，已經超過九成，直逼滿房。

酒店行銷公關資深經理姚明瑩表示：「耶誕連假跟跨年，大概都有達到九成五以上的住房，那我們有很多客人是非常想要，來台南參加跨年活動，甚至年初就已經先預訂了房間。」

不只星級酒店受歡迎，連民宿業者，也喜迎來客入住。耶誕和過年檔期，房間預訂也都已經有八、九成。因為耶誕跨年的系列活動，讓台南旅行，更受歡迎。





台南耶誕、跨年活動，三場親子活動三場演場會，吸引大批遊客朝聖！（圖／民視新聞）









外地遊客說：「台南的天氣很好，而且很多好吃的，然後跨年演唱會的陣容，也非常的精彩。」

連在地民眾也發現，假日台南簡直成了許多，外地遊客了旅遊首選。

在地民眾表示：「節日啊朋友都會來啊，然後就要帶朋友到處去，享受台南一些地方啊美食啊。」

今年台南市政府，在耶誕和跨年期間，也規劃了三場親子活動，和三場演唱會活動。以去年相同的規劃下，六場活動總共吸引了44.7萬人次的參與，以每個人300塊的現場消費計算，就創造了將近一億五千萬的產值。而活動的預算是一千五百萬，等於是刺激了10倍的效應。

台南市長黃偉哲表示：「跨年系列的預算從年度的八百萬，現在增加到一千五百萬，但是我們增加辦的場次，從一場變成三場，還有加上額外的三場親子活動，所以說事實上也照顧到，各種不同的面向跟不同的區域，因此對實際的觀光，有積極的產生積極的帶動效果。」

而台南最近還有購物節的活動加持，消費滿50元就可以抽獎，也增加外地遊客，造訪台南的動機。韓國女團的魅力，日本新世代全方位藝人的代表，還有台灣實力派藝人的輪番上陣，耶誕、跨年的台南街頭，少不了又是摩肩擦踵的熱鬧氣氛。





