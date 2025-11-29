台南耶誕跨年開跑！首場「南科童樂太空站」湧6千人同樂

圖／TVBS

從這週末到12月底，台南連續6週都有「耶誕跨年」系列活動，這週末第一場親子活動，在南科考古館正式開跑，邀請多組兒童劇團、街頭藝人演出，湧入約6千人共襄盛舉。

圖／TVBS

邀請小朋友加入演出，哎唷喂丟帽子要丟到哪裡去，大小觀眾笑翻了。

現場民眾：「哈哈哈。」

兒童劇團、街頭藝人表演輪番上陣，台南市長黃偉哲也到場分送氣球。

台南市長黃偉哲vs.民眾：「那我們有總共幾場，台南好Young的跨年活動，喔6場。」

歡笑聲不斷，週六小朋友們聚集在台南南科考古館前，就是因為2026台南耶誕跨年系列活動，正式啟動，第一場親子活動以「南科童樂太空站」為主題登場。

台南市長黃偉哲：「能夠讓很多大朋友小朋友度過開心的午後，接下來我們有陸續很多地方的親子活動，還有3場大型的演唱會，歡迎大家來台南，一起沉浸在耶誕跨年歡樂氣氛中。」

不只表演還有闖關遊戲，不少南科家長帶孩子出門放風，接下來12月活動滿檔，連續6周3場親子活動、3場大型演唱會，持續嗨到跨年夜。

