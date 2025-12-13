台南耶誕跨年 黃偉哲化身主播親揭卡司彩蛋

台南市長黃偉哲化身主播，親自揭開台南耶誕跨年活動的彩蛋，舉辦搖滾耶誕演唱會，邀請了知名韓國藝人和團體，還有國內知名藝人，15日將會把跨年卡司全部解鎖，呼籲市民可以拭目以待。

台南市長黃偉哲：「為您報導台南新聞，台南市耶誕跨年活動，最新彩蛋開始了。」

台南市長黃偉哲化身主播，揭開台南市耶誕跨年活動彩蛋。

台南市長黃偉哲：「第1個就是登登宮崎薰，第二個彩蛋UNIS，第三個彩蛋鄭恩地。」

三顆彩蛋一次揭開，讓台南市民一次滿足，2026台南好young，耶誕跨年系列活動，將舉辦首場搖滾耶誕演唱會，除了知名韓國藝人和團體，也少不了本地藝人和團體，包括動力火車、告五人等。

韓國超人氣女團UNIS：「哈囉大家好我們是UNIS，今年很高興可以來台南，與大家一起慶祝耶誕。」

還有哪些海外藝人或團體，將現身台南跨年，台南市長黃偉哲也請大家再等一等，12/15日將會全部解鎖，市民能夠好好期待。

