南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市長黃偉哲攜手新世代冠軍男團，正式宣布「2026台南好young耶誕跨年系列活動」，將從11月29號開始，連續6周，包含3場親子活動，3場大型演唱會，要陪著所有民眾，歡度耶誕、跨年倒數，迎接2026年的到來！

新世代男團陪同黃偉哲，宣布今年耶誕跨年的系列活動！（圖／民視新聞）

新世代男團帶來歡樂歌舞，陪著台南市長黃偉哲，要宣布今年耶誕跨年的系列活動。不過男團的高顏值，和青春活力，夾帶著爆表的偶像氣息，讓市長黃偉哲也感受深刻。台南市長黃偉哲說：「顏值跟年紀跟身高差太多了啦，等一下是阿伯在那邊，你們都比我高啦沒有辦法。」「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，除了有3大演唱會，同時還安排了3場親子活動，除了有劇團、互動遊戲表演，還結合闖關遊戲，提供老少咸宜的娛樂選擇。

台南好ｙｏｕｎｇ，耶誕跨年活動品牌辨識度高，備受民眾期待！（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲表示：「我們台南好young已經變成，台灣跨年系列耶誕系列，數一數二的品牌了，那所以說我們今年度，絕對不會讓我們的觀眾失望。」至於外界格外關注，台南耶誕跨年演唱會的卡司，市長黃偉哲也坦承，現在不是不能說，的確是還在敲定中，總之不會讓民眾們失望！台南市長黃偉哲強調：「老實說卡司我是真的不知道，我真的發誓不知道不知道，因為很多藝人可能還在敲定，最後的行程中間有些更迭，因此呢我們也希望大家拭目以待，很快很快就會揭曉了。」至於活動還沒登場，社群網路上確傳出，有打著「台南好young耶誕跨年」活動，求職徵才的假訊息，黃偉哲也提醒，請民眾關注市府和活動官網，切勿聽信或轉傳非官方資訊，避免誤會上當。

原文出處：台南耶誕、跨年活動連6週開跑 陪伴民眾迎接2026

